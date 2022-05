Coupe de la Confédération: La RSB à la rude épreuve du TP.Mazembe

13/05/2022

La RSB affrontera, ce dimanche à partir de 21 heures au stade municipal de Berkane, le club congolais du Tout Puissant Mazembe pour le compte de la demi-finale retour de la Coupe de la Confédération CAF.



Au match aller, l’équipe berkanie avait cédé le pas par un à zéro au temps additionnel. Un but de retard que les partenaires de Ioussoufou Dayo sont tenus de remonter le plus tôt possible en vue de revenir dans cette partie bien loin d’être une simple sinécure, surtout face à un adversaire aguerri aux joutes continentales.



Pour le coach de la RSB, Florent Ebenge, « l’opposition sera compliquée et ne ressemblera pas au match aller », ajoutant que « nous disposons de tous les atouts pour franchir le cap du dernier carré ».



A noter que la CAF a retenu pour cette confrontation un trio d’arbitrage de nationalités diverses, avec comme juge de centre le Sénégalais Maguette Ndiaye assisté par Zakhili Suila d’Afrique du Sud et Sooru Phatsoane du Lesotho.



Quant à la deuxième demi-finale, elle opposera, également dimanche à 17 heures à Orlando Stadium à Johannesburg, l’équipe sud-africaine d’Orlando Pirates à son homologue libyenne d’Al Ahly Tripoli. Lors du match aller, les Sud-Africains avaient fait l’essentiel en s’imposant par 2 à 0.



Il convient de rappeler en dernier lieu que la finale de la Coupe de la Confédération aura lieu le 20 mai au stade international Godswill Akpabio, à Uyo, au Nigeria.



T.R