Coupe de la CAF: Premier cap franchi par l’ASFAR

19/09/2021

L' AS FAR s'est qualifiée pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine (CAF) de football, en ramenant un nul blanc (0-0) du Stade de l'Amitié à Cotonou face aux Béninois du Buffles FC.



Au match aller, qui s'est déroulé la semaine dernière au Complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat, les Militaires s'étaient imposés par 3 buts à 1. Les trois buts des hommes de Sven Vandenbroucke avaient été l’œuvre de Zakaria Fati, Hamza Moujahid et Anouar Tarkhat. Roland Beakou avait réduit le score pour les Béninois. Le club marocain sera opposé lors du tour prochain aux finalistes de la dernière édition face au Raja de Casablanca, les Algériens de la JS Kabylie.



Exempté de ce tour, l’autre club marocain engagé dans cette compétition, la Renaissance de Berkane jouera face au vainqueur du match qui mettra aux prises les Tunisiens de l’US Ben Guerdane avec les Nigériens de l’AS Police