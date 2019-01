Coupe de la CAF: Le Hassania d’Agadir a déjà rendez-vous avec l’histoire

24/01/2019

En décrochant une place dans la phase de groupes de la Coupe de la CAF, le Hassania d’Agadir a déjà rendez-vous avec l’histoire. L’équipe phare du Souss n’a jamais atteint ce stade de la compétition.

Sur le chemin de la qualification, les Gadiris ont signé un parcours honorable en prenant le meilleur, tour à tour, sur la Garde nationale du Niger, Génération Foot du Sénégal et Jimma Aba Jifar d’Ethiopie.

«Je suis fier de faire partie de cette génération de joueurs qui viennent de signer une performance historique», a déclaré, avec fierté, le gardien de but Abderrahman El Houasli à l'issue de la qualification couronnée par une nette victoire 4-0 contre le club éthiopien.

Un des piliers de l’équipe, le charismatique portier, élu l’an passé meilleur gardien de but de la Botola, souligne, dans une déclaration à la MAP, que la qualification récompense le travail de toutes les composantes du club, rendant un hommage particulier aux supporters qui ont afflué en grand nombre, en fin de semaine écoulée au stade Adrar, pour célébrer cet exploit.

Au terme du tirage au sort effectué lundi au Caire, le Hassania sera opposé à la Renaissance de Berkane, au Raja de Casablanca ainsi qu’à l'AS Otoho du Congo.

En attendant, un retour sur l’histoire du club soussi fondé en 1946 laisse montrer que le Hassania vit incontestablement aujourd’hui une de ses périodes fastes. Le parcours, jusqu’ici honorable sur le front continental, est couplé, au niveau de la Botola Pro, de résultats tout aussi positifs. Déjà la saison dernière, l’équipe a raté in extremis le titre pour terminer en 3ème position et cette année, elle se maintient parmi le peloton de tête.

Ce sursaut rappelle le parcours d’une autre génération dorée du Hassania qui avait atteint, au début des années 2000, le sommet du football national en décrochant deux titres de champion d’affilée.

Champion du Maroc en 2002, le club avait disputé la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Il avait entamé la compétition face aux Libyens d’Al-Ittihad Tripoli. Le match aller, disputé à domicile, s'est soldé sur un nul 0-0. Après un score similaire à l'extérieur, la séance de tirs au but s’est soldée par la qualification du Hassania d'Agadir.

Aux seizièmes de finale, la Gazelle du Souss a été éliminée après un score vierge au match aller et une défaite (1-0) en Côte d'Ivoire face au redoutable Asec Mimosas.

Auréolé du titre de champion du Maroc en 2003, le HUSA s’est qualifié à nouveau pour la Ligue des champions. Il avait entamé la compétition face au club mauritanien d'Al Nasr de Sebkha. Le match aller joué à Agadir s'est terminé par une large victoire (7-0), ce qui a incité les dirigeants du club mauritanien à déclarer forfait avant le match retour.

A l'instar de la saison précédente, la compétition s’est arrêtée prématurément pour le Hassania sorti par les Tunisiens de l'Etoile du Sahel.

Aujourd’hui, l’équipe semble nourrir de grands espoirs pour aller le plus loin tant au niveau de la compétition africaine.

«Nous entendons jouer pleinement nos chances dans ces compétitions et aller le plus loin possible», avait déclaré, à la MAP, en début de saison, le coach du HUSA, l’Argentin Miguel Angel Gamondi, qui enchaîne, avec de grandes ambitions et autant de réalisme, une deuxième année sur le banc de l’équipe A après un passage à la tête de la direction technique.

Passée l’euphorie de la qualification à la phase de groupes de la CAF, l’équipe devait affronter hier le Difâa Hassani d’El Jadida avant de se déplacer à Al Hoceima pour affronter le Chabab local le 28 janvier.

“Tant qu’il y a le travail, l’organisation, le professionnalisme et la discipline, les résultats vont suivre”, avait prédit, en début d’année, l’entraîneur de l’équipe gadirie.