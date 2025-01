Coupe de la CAF : La RSB se contente du nul à Luanda

14/01/2025

La RS Berkane a fait match nul face au Desportivo Lunda-Sul d’Angola (0-0), dimanche au stade du 11 Novembre à Luanda, en match de la 5ème journée du groupe B de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).



La RS Berkane, finaliste de la dernière édition de cette compétition, avait assuré sa qualification en quarts de finale au terme de la 4ème journée après sa victoire face au Stade Malien (1-0).



Pour le compte du même groupe, le club sud-africain de Stellenbosch s’est qualifié en quarts de finale en s’imposant face au Stade Malien sur le score de 2 buts à 0, au stade Loftus Versfeld à Pretoria.



Lors de la 6ème et dernière journée de la phase de groupes, la Renaissance de Berkane accueillera dimanche prochain Stellenbosch.



Il convient de rappeler que l’AS FAR s'est qualifiée aux quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique de football, après son match nul face au Raja de Casablanca (1-1), en match de la 5ème journée du groupe B, disputé samedi au stade d'honneur de Meknès.



Lors de la 6ème journée, les Militaires, leaders du groupe B avec 9 points, affronteront le Mamelodi Sundowns (8 pts) en Afrique du Sud. La victoire de l'AS FAR lui permettrait de finir en tête de ce groupe, et pourrait qualifier le Raja (5 pts) au prochain tour en cas de victoire face aux Congolais de l'AS Maniema.



Tout autre score éliminerait officiellement le Raja de la compétition.