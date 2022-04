Coupe de la CAF: La RSB réussit le pari et accède au dernier carré aux dépens d'Al-Masry

25/04/2022

La Renaissance de Berkane (RSB) a réussi le pari de surmonter sa défaite en quart de finale aller sur la pelouse d’Al-Masry de Port Saïd (2-1), en remportant par 1 but à 0 le match retour, disputé dimanche dans la soirée au stade municipal de Berkane. La RSB a entamé idéalement son match en marquant dès la 7ème minute de jeu, sur un penalty transformé par Youssef Alfahli. Les Oranges ont mené le jeu en première mi-temps et créé plusieurs occasions de but, dont un ballon qui s’est écrasé sur le poteau à la 17ème minute et deux occasions claires qui ont fini au-dessus de la transversale. Le collectif berkani a entamé la 2ème mi-temps de la même manière et a multiplié les attaques face à des Egyptiens ayant du mal à entrer dans le match. L’équipe d’Al-Masry est passée à la vitesse supérieure vers la fin du match pour tenter de décrocher l’égalisation, laissant derrière elle des espaces que la RSB n’a pas réussi à exploiter pour doubler la mise. La rencontre s’est finalement soldée sur le score d’un but à zéro pour les locaux, suffisant pour assurer la qualification des Berkanis, qui continueront la quête d’un deuxième titre continental de leur histoire. La rencontre a été officiée par le Tunisien Sadek Salmi assisté par son compatriote Khalil Hassani et le Libyen Attya Mohamed.