Coupe de la CAF: La RSB rate le coche à Alexandrie

19/04/2022

La Renaissance sportive de Berkane s'est inclinée face à Al Masry de Port-Saïd par deux buts à 1, dimanche au stade Burj Al Arab d'Alexandrie, en quart de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Menés au score dès la 11è minute sur un but d’Amr Marei, les Oranges ont égalisé six minutes plus tard (17è) par le biais de Hamza Regragui. Mais alors que son adversaire évoluait à neuf, après l'expulsion de deux joueurs, la Renaissance de Berkane a encaissé un but sur une balle arrêtée concrétisée par Haytam Laayouni (82è). Le match retour est programmé dimanche prochain à partir de 22 heures au stade municipal de Berkane. Pour ce qui est des résultats des autres rencontres des quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération CAF, on note la victoire des Tanzaniens de Simba, tombeurs sur le court score de 1 à 0 des Sud-Africains d’Orlando Pirates. Quant à la confrontation cent pour cent libyenne entre Al Ittihad et Al Ahly Tripoli, elle s’est soldée sur un nul blanc, tout comme d’ailleurs le match qui a opposé les Egyptiens de Pyramids aux Congolais de TP. Mazembe. Il y a lieu de rappeler que pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue des champions, le Wydad a réussi samedi à surclasser en déplacement l’équipe algérienne de Chabab Belouizdad par 1 à 0, alors que le Raja s’est incliné (2-1) au stade Salam au Caire devant la formation égyptienne d’Al Ahly. Les matches retours sont prévus en fin de semaine au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, vendredi pour les Verts et samedi pour les Rouges.