Coupe de la CAF: La RSB force le nul à Niamey

21/03/2022

La Renaissance de Berkane a fait match nul (2- 2) loin de ses bases face à l’US Gendarmerie nationale du Niger, dimanche au stade Général Senyi Kountche, à Niamey, lors de la 5è journée (groupe D) de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Youssef El Fahli a ouvert la marque pour les Berkanis du point du penalty (22è), avant que Victorien Adebayor n’égalise à la 36è minute puis ne double la mise en seconde période (62è). Dans le temps additionnel, Mouad Fekkak a égalisé pour la RS Berkane (90è). Dans l'autre match de cette poule, le club ivoirien de l'ASEC Mimosas a battu les Tanzaniens de Simba par 3 buts à 0. A l'issue de cette journée, l'ASEC Mimosas s'empare de la tête du classement avec 9 points, devant Simba SC et la RS Berkane qui comptent 7 points chacun. L'US Gendarmerie nationale ferme la marche avec 5 unités. Lors de la 6è et dernière journée, qui sera décisive pour la qualification au prochain tour, la RS Berkane recevra l'ASEC Mimosas, alors que Simba accueillera l'US Gendarmerie nationale. Il convient de rappeler qu’en Ligue des champions, les deux représentants du football national, le Raja et le Wydad, ont réussi à s’imposer en dehors de leurs bases. Le Raja de Casablanca s'est qualifié aux quarts de finale après sa victoire sur la pelouse des SudAfricains d’AmaZulu, par 2 buts à 0, vendredi au stade Moses Mabhidaen de Durban, en match de la 5è journée (groupe B) de cette compétition. Hamid Ahadad a ouvert le score pour les Verts à la 6e minute, avant que son coéquipier Ilias Haddad ne creuse l’écart (77e ). Au terme de ce match, le Raja conforte sa position de leader avec 12 unités, alors que AmaZulu est 3ème avec 6 points. Le Wydad de Casablanca (WAC) s'est, quant à lui, imposé en déplacement chez la formation angolaise de Sagrada Esperança sur le score de 2 buts à 1, samedi soir au stade 11 Novembre de Luanda, également pour le compte de la 5ème journée, du groupe D. Jó Paciência a ouvert le score pour Sagrada Esperança à la 30è minute, avant que Zouhair El Moutaraji ne remette les pendules à l'heure à huit minutes de la fin du temps réglementaire. Dans le temps additionnel, Juvhel Tsoumou a offert la victoire aux Rouge et Blanc (90è+4). Les hommes de Walid Regragui avaient déjà assuré leur qualification pour les quarts de finale après leur victoire en déplacement chez le Zamalek (0-1) et le succès de Petro Luanda à domicile face à Sagrada Esperança (3-0), lors de la 4è journée.