Coupe de la CAF : La RSB coiffée au poteau par le TP.Mazembe

10/05/2022

Malgré un Hamza Hamiani des grands jours, la Renaissance sportive de Berkane a encaissé un but dans les derniers souffles de sa confrontation avec le Tout Puissant Mazembe comptant pour les demi-finales aller de la Coupe de la Confédération africaine de football. La meilleure manière de défendre, c’est d'attaquer. Cette règle, archi connue dans le monde du football, n'a pas été appliquée comme il se doit par les hommes de Florent Ibenge, qui ont plutôt choisi de se replier en défense, un peu trop même, pour garder leurs cages inviolées. Ils ont donné, par là même, l'occasion aux Congolais de développer leur jeu sur une pelouse qui leur est bien propre. Et à force d'insister en attaque, on finit bien, le plus souvent, par marquer. John Bakata a attendu la 90è+5 pour donner l'avantage aux siens. Sur l'ensemble des deux mi-temps, la donne était la même. Une formation congolaise en quête de la victoire en multipliant les attaques et les centres pour chercher plus de profondeur. En face, les Oranges essayaient de maintenir ce score nul, tout en cherchant parfois à piquer en contre. Cependant, les Berkanais doivent dire merci à leur portier Hamza Hamiani, qui a sorti des parades les unes après les autres pour maintenir le suspense de qualification jusqu'au match retour, prévu, dimanche prochain, au stade municipal de Berkane.