Coupe de la CAF : La RSB cartonne, le HUSA assure

31/12/2019

La Renaissance de Berkane (RSB) s'est largement imposée à domicile face au club congolais de DC Motema Pembe (3-0), au terme d'un match comptant pour la troisième journée du groupe C de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), disputé dimanche soir au stade municipal de Berkane.

Les hommes de Tarik Sektioui ont dominé le match de bout en bout en se créant plusieurs occasions. Les Berkanis ont ouvert le score à la 29è minute de jeu grâce à l'attaquant Alain Traoré avant que son coéquipier Zaid Krouch ne double la mise à quatre minutes de la pause. En seconde période, les coéquipiers de Nemssaoui ont maintenu la pression sur l'arrière-garde congolaise ont réussi à aggraver le score à la 67è minute par le biais de Hamdi Laachir.

Au terme de la rencontre, la RSB conforte sa place de leader du groupe C avec un total de 7 points, suivie du DC Motema Pembe (2è, 4 pts), tandis que le club zambien de Zanaco occupe la troisième place (3 pts) après avoir fait match nul face au FC ESAE, lanterne rouge du groupe avec un point.

Lors de la quatrième journée qui se disputera le 12 janvier, le club de Berkane sera en déplacement au Congo pour croiser le fer avec DC Motema Pembe.

Par ailleurs, le Hassania d'Agadir et le club ivoirien de San Pedro se sont quittés sur un nul (1-1), en match comptant également pour la troisième journée de la Coupe de la CAF, disputé dimanche sur la pelouse du stade Félix-Houphouët-Boigny à Abidjan.

Les Gadiris ont ouvert le score à la 37è minute de jeu grâce à un but de Youssef Fahli avant que l'attaquant ivoirien Irié Roland Zan Bi n'égalise (81è), pour les siens à neuf minutes de la fin de la rencontre.

Ainsi, les hommes de M'hamed Fakhir ont réalisé une bonne opération lors de ce déplacement, en décrochant un précieux point sur la pelouse du club ivoirien.

A l’issue de cette rencontre, le HUSA conforte sa place de leader du groupe D avec un total de 7 points, suivi du club nigérian d’Enyimba FC (2è, 3pts). L'adversaire du jour du Hassania occupe, pour sa part, la troisième position avec deux points.

Lors de la quatrième journée qui aura lieu le 12 janvier, le HUSA croisera le fer avec San Pedro au Grand stade d'Agadir.