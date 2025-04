Coupe de la CAF : La RSB au dernier carré

La Renaissance Sportive de Berkane (RSB) s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF), après sa victoire face à l’équipe ivoirienne de l’ASEC Mimosas sur le score de 1 but à 0 (mi-temps 0-0), mercredi soir au stade municipal de Berkane, en quart de finale retour. La RSB s’était imposée 1 but à 0, mercredi dernier en match aller à Abidjan.



Lors de la première période, les Ivoiriens ont tenté de surprendre la formation berkanie et marquer le plus tôt possible, tandis que les Orange, conscients que leur victoire à l’aller a été un « résultat piège », ont essayé d’imposer leur domination mais sans pour autant parvenir à trouver la brèche dans la défense de l’ASEC. En seconde période, les locaux sont revenus avec les mêmes intentions de jeu, afin de s’assurer le billet de qualification au carré d’as.



Leurs efforts ont été récompensés à la 76è minute, suite à un but signé Oussama Lamlioui, qui, après un tir puissant à ras de terre à l’entrée de la surface de réparation, arrive à tromper la vigilance du gardien ivoirien et rassurer les siens.



Les poulains de Mouine Chaabani, en véritables habitués de cette compétition, sont vainqueurs à deux reprises du trophée de la Coupe de la CAF en 2020 et en 2022, et deux fois finalistes en 2019 et 2024.



La Renaissance Berkane affrontera en demi-finale l'équipe algérienne du Club Sportif Constantine qui s’est qualifiée aux dépens d’un autre club algérien de l'USM Alger aux tirs au but (4 à 3). Les deux formations ont fait match nul à l'aller et au retour, 1 but partout.

La demi-finale aller aura lieu le dimanche 20 avril à Berkane, tandis que le match retour sera disputé le 27 du même mois en Algérie.



L’autre demie opposera les Tanzaniens de Simba Sports aux Sud-africains de Stellenbosch.