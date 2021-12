Coupe de la CAF: La RSB accède à la phase de poules

06/12/2021

La Renaissance sportive de Berkane (RSB) s'est qualifiée pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football, après sa victoire par 2 buts à 1 face à l’Armée patriotique rwandaise (APR FC), en match retour du deuxième tour préliminaire, disputé dimanche au stade municipal de Berkane. Les deux formations avaient fait match nul (0-0) dimanche dernier à Kigali. Les Rwandais, coachés par l’entraîneur marocain Adil Erradi, ont ouvert la marque juste avant la pause par l'intermédiaire de Byiringo (45+2è), avant que Larbi Naji n'égalise en seconde période (67è). Mohammed El Aziz a marqué le but de la délivrance pour les siens à la 76è minute. La RSB est l’unique représentant marocain en Coupe de la CAF, après l’élimination de l’AS FAR. La Renaissance sportive de Berkane, vainqueur de la Coupe de la CAF lors de l’édition de 2020, avait éliminé au précédent tour l’équipe tunisienne de l’US.Ben Guerdane, après s’être imposée en aller (0- 1) et en retour 4-0. L’ensemble des grosses écuries engagées en cette C2 continentale ont pu baliser leur chemin pour la phase de poules, à commencer entre autres, par les Congolais du TP Mazembe, les Egyptiens de Pyramids, les Ivoiriens de l’ASEC Mimosas, les Zambiens de Zanaco, les Libyens d’Al Ahly, les Sud-Africains d’Orlando Pirates ou encore les Tunisiens du CS.Sfaxien. Il convient de rappeler en dernier lieu qu’en Ligue des champions, le football marocain sera représenté lors de la phase de groupes par les deux clubs casablancais, le Wydad et le Raja.