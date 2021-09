Coupe de la CAF: L’ASFAR à un pas du prochain tour

14/09/2021

L' AS FAR s'est imposé dimanche face aux Béninois du Buffles FC par 3 buts à 1, au titre du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), au complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat. Après une nette domination des Militaires dès l'entame du match, Zakaria Fati a ouvert le score (24è) sur une passe de Mohamed El Khaloui, qui était derrière la plupart des occasions des hommes de l'entraîneur Belge, Sven Vandenbroucke. El Khaloui est revenu en charge avec un tir qui tape sur la barre transversale, avant que Hamza Moujahid ne remette la balle avec la tête au fond des filets (25è) du gardien des Buffles. Au retour des vestiaires, les Béninois ont profité du relâchement des défenseurs de l'AS FAR, ce qui a permis à Roland Beakou de réduire l'écart (57è) de deux buts à un seul. Avant la fin de la rencontre, Anouar Tarkhat a signé la troisième réalisation (78è), permettant à la formation militaire de mettre un pied au prochain tour. Le vainqueur, au terme du match retour qui se jouera samedi prochain, affrontera les finalistes de la dernière édition, les Algériens de la JS Kabylie. L’autre club marocain engagé dans la compétition, la Renaissance de Berkane, exemptée de ce tour, jouera contre le vainqueur du match qui mettra aux prises les Tunisiens de l’US Ben Guerdane et les Nigériens de l’AS Police.