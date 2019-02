Coupe de la CAF : HUSA-RCA, retrouvailles entre de vieilles connaissances

02/02/2019 Mohamed Bouarab

C’est parti pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération CAF, épreuve où concourront trois clubs marocains, à savoir le Raja, tenant du titre, le HUSA et la RSB, dans le même groupe.

Tous les regards seront braqués ce dimanche à 17 heures sur le Grand stade d’Agadir qui abritera la confrontation 100% marocaine entre le Hassania et le Raja, comptant, bien entendu, pour la première journée de la phase de groupes. Une explication qui s’annonce sous de bons auspices entre deux clubs décidés à entamer cette campagne sur une bonne note. Sur le papier, ce match est à placer sous le signe de l’équilibre et les deux adversaires savent mieux que quiconque que ce sont les petits détails qui devront faire la différence.

Le HUSA qui a atteint pour la première fois de son histoire ce stade de la compétition entretient l’espoir légitime de réussir son entrée en matière, scénario que le champion sortant, emmené par Youssef Safri en attendant la qualification de Patrice Carteron, tâchera d’avorter par tous les moyens.

Ce match qui drainera certainement un grand nombre de spectateurs des deux bords sera sifflé par un trio d’arbitrage ivoirien sous la conduite de Bienvenu Sinko assisté par Adou Herman Desiré N’Goh et Ashumu Hermann Arthur Melaine Aguie.

Le troisième représentant du football national dans cette C2 continentale, la RSB, jouera, lui, en déplacement contre l’Association sportive Otoho D’Oyo du Congo. Pour ce match programmé dimanche à 14 heures, les Berkanis ne savent pas encore s‘ils vont se produire dans le stade de Brazzaville ou dans un autre situé dans une localité à 500 km de la capitale congolaise.

Voilà ce qui n’est pas fait pour plaire à la délégation berkanie qui a déjà été confrontée à ce genre de mésaventures à Dakar lors de son précédent match contre l’ASC Jaaraf reporté à lundi alors qu’il devait avoir lieu samedi.

La RSB, privée des services de son attaquant togolais Laba Kodjo, est tenue de se concentrer sur ce match qu’elle devra bien négocier afin d’envisager la suite de sa campagne dans de bonnes dispositions.

Cette rencontre sera sifflée par des referees maliens avec au centre Mahamadou Keita et comme juges de ligne Baba Yomboliba et Drissa Kamory Niare.

Par ailleurs, le WAC affrontera en fin de compte son homologue nigérian de Lobi Stars, samedi à 14 heures au stade Nnamdi Azikiwe à Enugu, et non plus vendredi, pour le compte de la 3ème journée de la phase de poules (GP : A) de la Ligue africaine des clubs champions. Un ajournement justifié par l’indisponibilité du stade qui devait accueillir vendredi un meeting politique.

Après deux manches, ce groupe enregistre une égalité entre ses quatre protagonistes qui se partagent la première place avec 3 points chacun, sachant que la journée de vendredi a vu la programmation de l’autre match de cette poule entre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et les Ivoiriens de l’ASEC Mimosas.

Lors de cette confrontation devant Lobi Stars, les Rouges n’ont pas droit à l’erreur et sont sommés de regagner le bercail sans dégâts pour mieux aborder la phase retour lors de laquelle le WAC se produira à deux reprises à la maison contre Lobi Stars (4è j) et Mamelodi Sundowns (6è j) et une fois en déplacement face à l’ASEC (5è j).

Pour ce troisième acte, le WAC devra faire sans deux de ses cadres, Cheikh Comara, convalescent, et William Jebbour non retenu dans le contingent dépêché par le coach Fouzi Benzarti qui a déclaré avant le voyage que le match sera difficile devant un adversaire qu’il connaît très bien. Et d’ajouter que l’équipe est décidée à réaliser un bon résultat lui permettant de rester aux avant-postes.

Il convient de signaler en dernier lieu que la CAF a désigné pour ce match l’arbitre Jean-Jacques Ndala Ngambo de la République démocratique du Congo qui sera secondé par son compatriote Olivier Safari Kabene et le Burkinabé Seydou Tiama.