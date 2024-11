Coupe de la CAF : Epreuve angolaise pour la RSB

27/11/2024

La RSB affrontera ce soir à partir de 20 heures au stade municipal de Berkane, le club angolais de CD Lunda Sul pour le compte de la première journée du groupe B de la Coupe de la Confédération CAF.



Les Berkanis, finalistes malheureux de la dernière édition de cette compétition face au Zamalek d’Egypte, disposent de tous les atouts afin de sortir vainqueurs de ce match, à savoir un public acquis à leur cause et un moral au beau fixe.

Le club de l’Oriental évoluera dans ce groupe aux côtés également du Stade Malien et de Stellenbosch d’Afrique du Sud.



A noter qu’en Ligue des champions, le stade Larbi Zaouli devait abriter hier le choc Raja-ASFAR, match comptant pour la première journée du groupe B, au moment où l’autre rencontre de cette poule devait opposer Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud à l’AS.Maniema de la République démocratique du Congo.