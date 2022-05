Coupe de la CAF: Deuxième sacre de la RSB

23/05/2022

La Renaissance sportive de Berkane (RSB) a décroché son deuxième titre de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), en battant la formation sud-africaine d'Orlando Pirates par 5 tirs au but à 4 (temps réglementaire: 0-0, prolongations: 1-1), en finale disputée vendredi à Uyo, au Nigeria.



Les Oranges ont ouvert le score par Youssef El Fahli sur penalty à la 97è minute, alors que Thembinkosi Lorch (117è) a égalisé pour les Sud-Africains.



Les Orlando Pirates mènent des attaques successives dès les cinq premières minutes du match. A la douzième minute de jeu, la RSB rate une occasion d’ouvrir le score, alors qu'Orlando Pirates continue de multiplier les occasions de but.



A la 20ème minute, coup franc héroïquement arrêté par le gardien de la RSB Hamza Hamiani qui a bien su protéger ses filets à plusieurs reprises. Les attaques dangereuses des Pirates se poursuivent mais Hamiani ne lâche pas prise et garde ses filets propres.



A seulement 4 minutes de la fin du temps réglementaire de la première manche, on enregistre une autre tentative des Berkanis, suivie d'une nouvelle contre-attaque dangereuse d’Orlando pirates. Lors de la minute du temps additionnel, un ballon tiré par les Berkanis rebondit dans les mains du gardien sud-africain. La première mi-temps était difficile pour les Oranges. Au retour des vestiaires, les Pirates essaient coûte que coûte de marquer mais en vain.



Les protégés de Florent Ibenge attaquent à nouveau mais sans résultat. Les Sud-Africains ripostent mais le gardien orange était vigilant.



Lors des prolongations, Youssef El Fahli fait trembler les filets de Richard Ofori en marquant un penalty à la 97ème minute et l'espoir de remporter le trophée de la Coupe de la CAF grandit de plus en plus. L'homme du match Hamiani ne ménage aucun effort pour n'encaisser aucun but. Malheureusement, Thembinkosi Lorch a égalisé pour les siens à la 117ème minute. La partie se décide aux tirs au but et se solde par un deuxième sacre de la RSB.



Le club orange disputait là la 3ème finale de son histoire de la Coupe de la CAF, après une celle perdue en 2019 face au Zamalek et l’autre remportée en 2020 aux dépens d'une autre équipe égyptienne, Pyramids FC.

Message de félicitations de S.M le Roi

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a adressé un message de félicitations aux membres du club de la Renaissance Sportive de Berkane (RSB), à l'occasion de sa consécration à la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF-2022).



Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations à l’ensemble des composantes du club berkani - joueurs, entraîneurs, techniciens, cadres administratifs et supporters- pour avoir remporté la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF-2022), et permis ainsi au Maroc de conserver le titre pour la troisième année consécutive. "Nous ne pouvons manquer de vous faire part de Notre fierté de ce titre continental qui rend honneur au club de la Renaissance Sportive de Berkane et au football marocain, et que vous avez remporté, avec brio et distinction, pour la deuxième fois, grâce à vos efforts sérieux et à l'ambition qui vous anime pour représenter le Maroc de la meilleure façon dans diverses compétitions internationales, et pour hisser haut les couleurs nationales", souligne S.M le Roi.



Le Souverain se dit convaincu que ce sacre précieux constituera une source de motivation pour le club de la Renaissance Sportive de Berkane, ainsi que pour le reste des clubs sportifs marocains, pour poursuivre leurs brillants parcours à la tête des différents championnats africains et arabes, souhaitant aux membres du club berkani plein succès et la réalisation de davantage d’exploits et de titres.