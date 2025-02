Coupe de France : Le PSG sans forcer, Lille au tapis, Brest au forceps

06/02/2025

Le Paris SG n'a pas forcé son talent pour se qualifier en quarts de finale de la Coupe de France aux dépens du Mans, club de National (2-0) mardi alors que Lille s'est fait surprendre par Dunkerque (L2) aux tirs au but et que Brest s'est extirpé d'un piège tendu par Troyes (L2) en s'imposant 2-1.



Tenant de la Coupe de France, solide leader de Ligue 1 et en position favorable lors des barrages de Ligue des champions, le Paris SG, largement remanié au début d'un mois de février intense, s'est logiquement imposé face au Mans dans une rencontre marquée par la rentrée de Presnel Kimpembe après deux ans d'absence pour cause de blessure.



Désiré Doué a ouvert le score en première période, en profitant d'une erreur de la défense mancelle (25e), avant que Bradley Barcola, remplaçant au coup d'envoi, ne scelle le sort de la rencontre (2-0, 71e) en prenant tout le monde de vitesse.



Si la recrue hivernale Khvicha Kvaratskhelia a encore un peu besoin de temps pour s'adapter au jeu de Luis Enrique, ça n'empêchera pas Paris de lorgner la 16e Coupe de France de son histoire, une compétition dont il est encore cette année le grandissime favori. Une compétition que le Losc ne remportera pas.

Très maladroit, Lille s'est sabordé face à Dunkerque (1-1, 5 t. a. b. à 4) dans son Stade Pierre-Mauroy.



Le Losc s'est incliné dans un match qu'il ne pouvait pas perdre au vu de sa domination, du nombre d'occasions obtenues, du but qu'il avait finalement réussi à inscrire grâce à André Gomes (85e), et des deux arrêts de son gardien Vito Mannone pour débuter la séance de tirs au but.



Malgré tous ces facteurs favorables, ajoutés à la forme actuelle du club nordiste qui s'est qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des champions et la division d'écart qui le sépare de Dunkerque, c'est bien le quatrième de Ligue 2 qui l'a emporté.



Grâce à l'énorme prestation de son gardien, Ewen Jaouen, grâce à l'égalisation de Kay Tejan (90e+6), sur la dernière action du match, grâce à une séance de tirs au but totalement folle, conclue par Jaouen qui a marqué le tir au but décisif, Dunkerque s'empare du derby des Flandres et s'envole vers les quarts de finale de la Coupe de France . Des quarts que verra également Brest, 8e de Ligue 1, fortement remanié en vue de son barrage de Ligue des champions face au Paris SG, qui s'est imposé sur le fil (2-1) à Troyes, 12e de Ligue 2.



Il a fallu un extérieur acrobatique d'Abdallah Sima après un coup franc de Mathias Pereira Lage, dans le temps additionnel (90+3) de la rencontre pour que les pirates d'Eric Roy poursuivent leur aventure dans la plus ancienne des compétitions nationales.



Dominé, le Stade brestois avait ouvert le score en tout début de seconde période grâce à Ibrahim Salah (1-0, 49e), mais devant la pression troyenne Hugo Magnetti, contre son camp, a remis les deux équipes à égalité (1-1, 55e).



Avec cette qualification, les Bretons poursuivent leur marathon cette saison qu'ils prolongent sur tous les tableaux, en coupe, en championnat et en Ligue des champions.