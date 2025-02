Coupe d'Italie : L'AC Milan fonce en demies, Joao Felix fait déjà mouche

07/02/2025

L'AC Milan a décroché sans trembler son billet pour les demi-finales de la Coupe d'Italie en dominant l'AS Rome 3 à 1, grâce notamment au premier but de sa dernière recrue, Joao Felix, mercredi à San Siro.



Le Milan, distancé en championnat (8e à 19 points du leader Naples), a rallié les vestiaires avec deux buts d'avance, grâce à un doublé de Tammy Abraham, prêté au club lombard par la Roma (16e, 42e).

L'AS Rome, elle aussi décevante lors de la première partie de la saison (9e), a réduit le score par Artem Dovbyk (54e).



Mais le phénomène portugais Joao Felix, prêté par Chelsea, a réussi ses débuts en rossonero avec un but, un astucieux ballon piqué au-dessus de Mile Svilar, quinze minutes après son entrée en jeu (71e).



Il faudra au Milan qui n'a plus remporté la Coppa Italia depuis 2003 attendre le 25 février pour connaître le nom de son prochain adversaire: il s'agira de son grand rival, l'Inter, qu'il a déjà battu deux fois cette saison, notamment en finale de la Supercoupe d'Italie, ou de la Lazio.



Mardi, l'Atalanta, finaliste malheureux de la Coupe d'Italie 2024, s'est incliné à domicile face à Bologne (1-0). Bologne, qui n'a plus atteint le dernier carré de la Coppa Italia depuis 1999, affrontera en avril soit la Juventus Turin, tenante du titre, soit le mal classé Empoli.