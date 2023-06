Coupe d'Afrique des nations/U23 : La liste des 26 joueurs retenus dévoilée

12/06/2023

L'entraîneur de la sélection marocaine des moins de 23 ans, Issame Charaî, a dévoilé vendredi la liste des joueurs retenus pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations, prévue du 24 juin au 8 juillet prochain au Maroc. Vingt-six joueurs ont été convoqués par le coach du Onze national, écrit la Fédération Royale marocaine de football sur son site web.

Dans le cadre des préparatifs de l'équipe nationale pour cet événement qualificatif aux Jeux olympiques Paris-2024, l'entraîneur national a programmé deux confrontations amicales face aux sélections "A" de Mauritanie le 15 juin et de Zambie, quatre jours plus tard, au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.



Ci-après la liste des joueurs sélectionnés:

Gardiens de but: Elyas Mago, Alaa Belaarouch, Rachid Ghanimi.

Défenseurs: Redouane Halhal, Aymane El Ouafi, Chadi Riyad, Mehdi Boukamir, Akram Nekkach, Omar El Hilali, Oualid Mohammedi, Ayoub Amraoui et Zakaria Labib

Milieux de terrain: Oussama El Azzouzi, Amir Richardson, Benjamin Bouchouari, Younes Taha, Oussama Targhalline, Ismail Saibari et Bilal El Kannouss

Attaquants: Couhaib Driouech, Zakaria El Ouahdi, Ibrahim Salah, Abdessamad Ezzalzouli, Hamza Igamane, Amine El Ouazzani et Yanis Bagraoui.