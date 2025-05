Coupe d'Afrique des nations : Emboiter le pas aux Lionceaux de l'Atlas U17, objectif des U20 en Egypte

01/05/2025

L'équipe nationale de football des moins de 20 ans entame, ce jeudi au Caire, sa quête d'un 2ème sacre en Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie, portée par la dynamique victorieuse du ballon rond national qui ne cesse de s'illustrer sur les scènes continentale et internationale.



Après le titre conquis en 1997 sous la houlette de Rachid Taoussi, les Lionceaux de l'Atlas U20 sont animés par l'ambition d'emboiter le pas à leurs cadets U17, sacrés champions d'Afrique à domicile il y a moins de deux semaines.



Lors de cette CAN, organisée du 27 avril au 18 mai prochain en Egypte, les poulains de Mohamed Ouahbi, qui font partie des favoris pour le titre, n'auront néanmoins pas la tâche facile d'autant qu'ils se mesureront dès la phase de poules à des équipes coriaces.

De l'aveu même du coach Ouahbi, l'équipe nationale a été logée dans un groupe relevé (groupe B) aux côtés du Nigeria, de la Tunisie et du Kenya.



"Le Kenya dispose d’une bonne équipe, tout comme le Nigeria, sept fois champion d’Afrique. On connaît leur force. La Tunisie, même repêchée, est restée invaincue pendant deux ans, avant qu’on la batte lors du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF). Ils seront revanchards et reviendront avec de nouvelles ambitions", a-t-il analysé en conférence de presse d'avant-tournoi.



Toutefois, le sélectionneur national aborde la compétition en étant confiant en ses joueurs et en leur capacité à aller au bout et à soulever le trophée.

"Nous devons faire de notre mieux afin d’être sacrés champions d’Afrique. Nous respectons nos adversaires, mais nous n’avons peur de personne", insiste-t-il.



La qualification au prochain Mondial, qui aura lieu au Chili du 27 septembre au 19 octobre 2025, est l'autre enjeu de cette CAN, les quatre demi-finalistes pouvant y accéder.

Le billet pour la Coupe du monde est, en effet, un objectif majeur pour Ouahbi qui aspire à le décrocher, tout en réitérant que son ambition ultime reste la victoire finale lors de cette CAN "vu les moyens et le vivier dont dispose le Maroc".



Pour remporter le titre continental, le sélectionneur national peut compter sur un effectif talentueux et complémentaire, mêlant des éléments évoluant dans des clubs européens et d'autres jouant dans des clubs marocains.



Impressionnants lors du tournoi de l’UNAF, qualificatif pour la CAN U20, qu'ils ont remporté haut la main en novembre dernier en Egypte, les protégés de Mohamed Ouabi aspirent à continuer sur cette lancée et franchir un nouveau cap en s'offrant le sacre continental.



Le Maroc disputera en Egypte sa septième Coupe d’Afrique des nations U20. En plus d’avoir gagné le trophée en 1997, les Lionceaux de l’Atlas ont a été quart-de-finalistes à trois reprises. Ils ont aussi été troisièmes en 1987 et quatrièmes en 2005.



L'équipe nationale entame son parcours dans cette CAN, contre le Kenya, avant de croiser le fer avec le Nigeria trois jours plus tard. Elle sera ensuite opposée à la Tunisie, le 7 mai pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe B.