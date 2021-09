Coupe arabe de la FIFA: Reprise de la vente des billets

29/09/2021

Adeux mois du coup d’envoi de la Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2021, les supporters se voient offrir une nouvelle occasion de prendre part à la première compétition panarabe organisée par la FIFA. Les billets sont remis en vente à compter d’aujourd’hui sur FIFA.com/tickets . Après la phase de prévente réservée aux détenteurs d’une carte Visa , où les billets étaient attribués via un tirage au sort, c’est désormais le principe du « premier arrivé, premier servi » qui régira, la commande étant pourvue dès confirmation du paiement. Des billets sont disponibles pour l’ensemble des matches, dont deux marqueront l’inauguration de stades flambant neufs, spécifiquement construits pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022: Al Beyt et Ras Abou Aboud . Prévus lors d’une première journée qui s’annonce d’ores et déjà passionnante, ces duels opposeront le Qatar à Bahreïn à 19h00 (heure locale) au stade Al Beyt et les Émirats arabes unis à la Syrie à 22h00 au stade Ras Abou Aboud. Les billets précédemment acquis pour ces rencontres restent valables malgré la modification de l’horaire des coups d’envoi. Les supporters ont la possibilité d’assister à deux des quatre matches programmés chaque journée de la phase de groupes dès lors que les coups d’envois ont espacés de quatre heures, soit le temps nécessaire pour rejoindre confortablement le stade suivant à l’aide des transports en commun. Des séries de billets spécifiques à une équipe seront également commercialisés lors de cette nouvelle phase de vente, qui se terminera mardi 12 octobre à 10h00. Enfin, la phase de vente de dernière minute démarrera le mardi 2 novembre et courra jusqu’à la fin de la compétition. La meilleure vitrine pour les talents de la région La Coupe arabe 2021 offre un avant-goût de la Coupe du Monde 2022, quise disputera un an plus tard. Lors de cette première compétition panarabe de la FIFA, mettant aux prises 16 équipes du mardi 30 novembre au samedi 18 décembre prochains, les spectateurs et les équipes pourront profiter du sens de l’hospitalité des Qatariens. Outre le stade Al Beyt et le stade Ras Abou Aboud, le dispositif prévu comporte le stade Al Themama , le stade Ahmad Ben Ali , le stade de la Cité de l’éducation et le stade AlJanoub , construits expressément en vue de 2022. Parmi les 23 équipes nationales conviées à la compétition, 14 ont dû disputer un tour de qualification. Les sept vainqueurs ont alors rejoint le Qatar et les huit nations les mieux classées de la région, qui avaient déjà leur billet en poche pour la phase finale. Ces 16 équipes disputeront une phase de groupes suivie d’une phase à élimination directe, pour un total de 32 matches en 19 jours. Pour rappel, le Onze national évoluera dans le groupe C aux côtés des sélections d’Arabie Saoudite, de Jordanie et de Palestine. La compétition se déroulant à la même période de l’année que la Coupe du Monde 2022, les supporters et les équipes devraient bénéficier de températures clémentes, situées entre 15 et 24°C. En outre, compte tenu de la géographie du pays hôte, les déplacements entre les sites seront courts et les horaires des coups d’envoi permettront d’assister à plusieurs rencontres dans la même journée pendant la phase de groupes.



Fan ID

Le Fan ID est un système d’identification à base de cartes à puce permettant aux spectateurs de vivre l’expérience qatarienne dans les meilleures conditions. Les détenteurs de billet souhaitant assister aux matches de la Coupe arabe 2021 devront obligatoirement être en possession d’un Fan ID. Ce sésame faisant office de titre d’identité donnera accès aux stades de la compétition. C’est également grâce au Fan ID que les visiteurs pourront profiter d’un certain nombre de services et avantages (transport, sites touristiques, etc.) qui contribueront à la pleine réussite de leur séjour au Qatar. Les supporters assistant à la Coupe arabe de la FIFA doivent demander un Fan ID une fois qu’ils ont réglé leurs billets et reçu par courriel leur numéro de commande de billets. Les demandes de Fan ID se font en ligne, sur le portail d’accès au pays hôte (FAC21.qa, mis en ligne le 28 septembre), qui propose toutes les informations nécessaires.



Mesures liées au Covid-19

Comme pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA2020 et les qualifications pour la Coupe arabe 2021, disputées en juin dernier, le pays hôte entend prendre les mesures nécessaires afin de protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans la compétition face à la pandémie deCovid-19. Les spectateurs doivent suivre les recommandations de l’État du Qatar concernant les voyages, ainsi que les conseils du ministère qatarien de la Santé.