Coupe arabe de futsal: Le Maroc s’offre l'Egypte et la finale

28/06/2022

L' équipe nationale de futsal s'est qualifiée pour la finale de la Coupe arabe de futsal après avoir battu, dimanche à Dammam, en Arabie Saoudite, en demi-finale la sélection égyptienne par 5 à 2. La première mi-temps du match, joué dans la salle du ministère des Sports à Dammam et qui a connu une présence massive du public marocain, s'est achevée en faveur des hommes de Hicham Dguig (4-1). L'équipe marocaine affrontera en finale, mardi, la sélection irakienne qui a surclassé son homologue kowetienne par 2 à 1. Dans des déclarations à la presse, l'entraîneur de l'équipe nationale, Hicham Dguig, a fait l'éloge du championnat sur le plan technique et organisationnel, soulignant l'importance de se concentrer davantage en raison de la difficulté de cette étape du championnat, et ce pour remporter le titre. Par ailleurs, l'équipe nationale de futsal s'est hissée au dixième rang dans le classement mondial publié samedi par le site internet "Futsal World Ranking", spécialisé dans le classement des équipes de futsal. Ainsi, le Maroc compte 1429 points, après avoir gagné deux places par rapport au dernier classement.