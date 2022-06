Coupe arabe de futsal: Deuxième titre d’ affilée pour la sélection marocaine

30/06/2022

La sélection marocaine de futsal a remporté son 2ème titre consécutif en s’imposant face à son homologue irakienne sur le score de 3 buts à 0, mardi en finale de la Coupe arabe de futsal tenue à Dammam, en Arabie Saoudite. La première mi-temps du match, marqué par une forte présence du public marocain, s'est terminée en faveur des poulains de l'entraîneur Hicham Dguig sur le score de 1 à 0. Dès le début de la rencontre, il était clair que l'équipe irakienne allait résister à l'équipe nationale, car l'entraîneur irakien Muhammad Nazim a rendu la tâche difficile au sélectionneur national Hicham Dguig, lorsque ses joueurs ont commencé à mettre en œuvre le plan «Power Play» en attaquant le porteur du ballon pour étouffer les joueurs de l'équipe nationale, obligeant les Lions de l'Atlas à commettre beaucoup de fautes au niveau des passes. Mais au fil des minutes, l'équipe nationale a pu décoder le match et a marqué trois buts, dont l'un a été marqué par le joueur irakien Ghaith contre son camp. Ainsi, l'équipe nationale a conservé son titre de championne de la Coupe arabe de futsal, après avoir remporté l'édition précédente qui s'est déroulée en Egypte. L’attaquant marocain Sofiane El Masrar a remporté le prix du meilleur joueur du tournoi et l'équipe égyptienne a obtenu le prix du fair-play. Dans des déclarations à la presse, le sélectionneur de l'équipe nationale, Hicham Dguig, a salué ses joueurs qui ont été à la hauteur de la responsabilité et ont offert aux supporters marocains ce titre, félicitant toutes les composantes du futsal au Maroc, surtout la fédération qui a mis à leur disposition tous les moyens pour bien se préparer à cette compétition. L'équipe nationale s'est hissée au dixième rang du classement mondial publié, samedi dernier, par le site "Futsal World Ranking", spécialisé dans le classement des équipes de futsal.

Félicitations Royales