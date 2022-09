Coupe arabe U17: Le Onze national rate de peu le titre

10/09/2022

La sélection algérienne de football des moins de 17 ans a remporté la Coupe arabe de la catégorie en battant son homologue marocaine aux tirs au but (4-2, 1-1), en finale disputée jeudi soir à Sig (Mascara) en Algérie.



Les Marocains étaient les premiers à ouvrir la marque par le biais de Mohamed Archidi à la 51e avant que Mohamed Kahlouchi n'égalise pour les Algériens à la 89e.



Pour rappel, les Lionceaux de l'Atlas qui avaient terminé deuxièmes de leur groupe à l'issue du premier tour, avaient battu l'Egypte en quart de finale avant de s'imposer en demi-finale face au Yémen sur le même score.



Quant à la physionomie du match, la première mi-temps était équilibrée avec deux sélections développant un jeu digne des plus grandes affiches du football.



Dans un stade de Sig archicomble, les Marocains n'ont pas tremblé produisant leur jeu habituel et monopolisant par moments le ballon, évoluant sans précipitation et avec beaucoup de rigueur.



Les protégés de Said Chiba, restés concentrés, récupéraient rapidement les ballons en milieu de terrain, construisaient bien leurs actions, mais peinaient à assurer le finish.



Au retour des vestiaires, cinq minutes ont suffi aux Lionceaux de l'Atlas pour concrétiser leur domination grâce au but de Mohamed Archidi (51e).



Dès lors, conscients de l'enjeu et du temps qui passait très vite, les Algériens devenaient plus entrepreneurs et plus dangereux offensivement.



Cela n’a pas empêché les joueurs marocains de répliquer en amorçant des actions rapides dangereuses pour la défense algérienne quelque peu désordonnée.



La précipitation et le manque de lucidité devant le but adverse n’ont pas permis aux coéquipiers d'Archidi de doubler la mise.

Et alors que l'on s'approchait de la fin du match, l’équipe a égalisé à la 89e mn sur un tir de Malek Kahlouchi.

Le sort de la finale a été décidé lors de la séance des tirs au but.

