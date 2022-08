Coupe arabe U17: Le Onze national défait d’ entrée par son homologue irakien

25/08/2022

La sélection nationale des moins de 17 ans a raté son entrée en lice à la Coupe arabe des nations de la catégorie (23 août-8 septembre) en s'inclinant devant son homologue irakienne (1-2) en match comptant pour la première journée du premier tour (groupe D), disputé mercredi.

Hassan Ali a ouvert la marque pour l'Irak à la 43e, avant que Mohamed Kebdani n'égalise pour le Maroc sur un corner dans le temps additionnel (45+1).

Alors que les deux équipes s'apprêtaient à se quitter sur un score de parité, Jaafar Karrar est parvenu à doubler la mise pour les Irakiens à la 45+3.

Les Lionceaux de l'Atlas ont obtenu en deuxième période (69e) un penalty que Mohamed Zineddine Kebdani a raté.

Dans l'autre match de ce groupe, les Iles Comores se sont imposées devant la Mauritanie (3-2).

A l'issue de cette première journée, la sélection marocaine occupe la 3e place du classement derrière les Iles Comores et l'Irak ex aequo avec 3 points chacun. La Mauritanie 4e, ferme la marche.

Pour rappel, avant l’entame du tournoi, le sélectionneur national Saïd Chiba avait déclaré que «cette compétition est très importante pour ces jeunes joueurs et vient à point nommé. Elle sera bénéfique pour toutes les sélections et nous viserons, tout d’abord, à franchir la phase de poules et à atteindre par la suite la finale». Pour ce faire, l’équipe nationale est tenue absolument à rectifier le tir lors de la seconde journée en donnant la réplique ce samedi à partir de 20 heures à Mostghanem à la sélection mauritanienne, sachant que la troisième sortie de l’EN est prévue le 30 courant contre les Comores.

Pour Saïd Chiba, «l’objectif ultime demeure la formation d’une nouvelle génération de joueurs capables de renforcer, dans l’avenir, les rangs de l’équipe nationale A».

La veille, la sélection algérienne de football des moins de 17 ans a surclassé son homologue palestinienne sur le score de 5-0, en match comptant pour la première journée du groupe A, tandis que le Soudan a dominé les Emirats arabes unis 2-0.

Dans le groupe B, la Tunisie a fait match nul face à la Libye alors que la sélection yéménite a largement disposé d'Oman (3-0).



Divers

Feddal rejoint Valladolid



Le défenseur central marocain Zouhair Feddal, libre de tout contrat après son départ du club portugais du Sporting CP, a officiellement rejoint le Real Valladolid dans le cadre d'un contrat d’un an, a annoncé le club espagnol de football.

L’international marocain évoluera aux côtés de ses compatriotes, le défenseur Jawad Yamiq et le milieu de terrain Anouar Touhami.

Ancien joueur du FUS de Rabat, Feddal a déjà porté les couleurs de plusieurs clubs de la Liga, notamment Levante, Deportivo Alavès et Bétis Séville.



Championnat d’Afrique de kick-boxing



Le Maroc prend part aux Championnats d’Afrique de kick-boxing, du 26 au 28 août à Benoni, en Afrique du Sud.

Lors de ces championnats qualificatifs pour les Jeux mondiaux des sports de combat à Riyad en 2023, les couleurs nationales seront défendues dans l’épreuve de low-kick, par Anas Jazouli (-60 kg), Hamza Haimer (-71 kg), Youssef Anzad (-81 kg), Oumaima Belwarath (-48kg), Roumaissae Bouarourou (-56 kg) et Kaouthar Baarab (-65 kg).

La sélection nationale sera encadrée par Lahcen Ouassou, assisté par Siham Allali.