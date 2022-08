Coupe arabe U17:Le Maroc dans le groupe C

03/08/2022

Le tirage au sort de la Coupe arabe U17, effectué dimanche soir en Arabie Saoudite, a mis le Maroc dans le groupe C, aux côtés de l'Irak, de la Mauritanie et des Comores. Un total de 16 sélections réparties en quatre poules participeront à cette édition. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale.



Voici, par ailleurs, les groupes complets de cette édition qui se tiendra en Algérie du 22 août au 08 septembre 2022.



-- Poule A : Algérie, Palestine, EAU et Soudan ;

-- Poule B : Tunisie, Libye, Oman et Yémen ;

-- Poule C : Maroc, Irak, Mauritanie et Comores ;

-- Poule D : Egypte, Arabie Saoudite, Syrie et Liban.