Coupe arabe U 20 : Le Maroc dans le groupe B

22/01/2020

L'équipe nationale de football des moins de 20 ans (U-20) a hérité du groupe B, à l'issue du tirage au sort de la Coupe arabe U-20 qui s'est déroulé, lundi, à Riyad.

Le groupe du Maroc comprend le Bahreïn, le Qatar et Djibouti.

Organisée par l'Union des associations arabes de football, cette manifestation sportive aura lieu, du 26 février au 5 mars, dans trois villes d'Arabie Saoudite, en l'occurrence Riyad, Dammam et Khobar. Ainsi, 16 sélections arabes ont été réparties en quatre groupes, composés de quatre équipes chacun. Le groupe A est composé de l'Irak, de la Tunisie, de la Mauritanie et du Koweït, tandis que le groupe B comprend le Maroc, le Bahreïn, le Qatar et Djibouti.

Quant au groupe C, il comprend l'Arabie Saoudite, pays hôte, la Palestine, l'Algérie et l'Egypte, alors que le groupe D est composé du Soudan, de la Libye, des Emirats arabes unis et des Comores.

Les matches des groupes B et D se dérouleront dans la ville de Riyad au stade prince Faisal Ben Fahd et celui du club Al Riyad, tandis que la ville de Dammam abritera les rencontres du groupe C au stade prince Mohamed Ben Fahd.

Quant aux matches du groupe du pays hôte, l'Arabie Saoudite, ils se dérouleront dans la ville de Khobar au stade prince Saoud ben Jalawi.