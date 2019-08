Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions

L’IRT rate complètement son entrée en matière

20/08/2019 Mohamed Bouarab

L’IRT s’est incliné sur le score de 2 à 0, dimanche au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, devant son homologue bahreïni de Rifaâ, et ce pour le compte de la première journée du groupe A du tour préliminaire de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions.

Une défaite surprise des Tangérois qui, pourtant, ont débuté pied au plancher la partie sans toutefois parvenir à trouver la brèche. L’équipe du Rifaâ, renfermant dans ses rangs quelques internationaux bahreïnis, a laissé passer l’orage, attendant le second half pour frapper deux coups de suite. L’ouverture du score a coïncidé avec la 71ème minute grâce à une réalisation de Kamil Hassan, alors que le second but n’avait pas tardé à suivre (79è) par l’entremise de Sayed Hachim.

Une défaite d’entrée qui compromet les chances de qualification de l’Ittihad de Tanger sommé à s’imposer lors de ses deux prochains matches contre les formations somalienne de Horsid et irakienne de Zawraa, respectivement les 21 et 24 courant. Sachant que la confrontation qui a mis aux prises Zawraa avec Horsid a tourné à l’avantage du premier club cité sur la marque de 2 à 0.

A souligner que les dirigeants de l’IRT fondent de grands espoirs sur cette compétition, copieusement dotée, un peu plus de 7 millions de dollars, et leur objectif premier est de franchir ce cap, ce qui n’est pas acquis d’avance suite à cette contreperformance qui devrait rester en travers de la gorge du public azzurbanco qui n’a pas fait le déplacement à Casablanca.

Des quatre prétendants du groupe A, seule l’équipe qui terminera en pole position balisera son chemin pour le tour des 32èmes de finale pour jouer l’Olympique de Safi. Et c’est à ce stade que le WAC et le Raja débuteront la compétition après avoir connu des fortunes diverses lors du tirage au sort. Les Verts ont hérité d’un adversaire largement dans leurs cordes, Al Hilal d’Al Qods de Palestine, tandis que les Rouges joueront un sacré morceau, Al Merrikh du Soudan.

Il convient de rappeler que les matches de la journée inaugurale du groupe B de cette Coupe devaient opposer hier le CA Bizertin de Tunisie à Telecom de Djibouti et Foumbouni des Comores à la JS.Saoura d’Algérie.

La première édition de la Coupe arabe, qui avait vu la participation du WAC, du Raja et du FUS (le Fath a été éliminé au tour préliminaire), a été remportée par l’équipe tunisienne de l’Etoile Sportive du Sahel qui avait surclassé en finale (2-1) Al Hilal d’Arabie Saoudite.