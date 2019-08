Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions : L’IRT décidé à franchir le tour préliminaire

17/08/2019 Anas Zabari (stagiaire)

C’est parti pour la compétition officielle pour l’Ittihad de Tanger. Le club du Détroit abordera en cette fin de semaine les péripéties du tour préliminaire de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions, épreuve qui verra également la participation des équipes du Raja, du Wydad et de l’Olympic de Safi.

Pour le compte de ce tour préliminaire, l’IRT évoluera au groupe A aux côtés des clubs de Rifaa de Bahreïn, de Zawraa d’Irak et de Horsid de Somalie, sachant que la poule B renferme les équipes de Benzerte de Tunisie, de Chabab Saoura d’Algérie, de Telecom de Djibouti et de Foumbouni des Comores. L’IRT entamera le tournoi ce dimanche à 21h00 au Complexe Mohammed V à Casablanca contre Rifaa, avant d’enchaîner sur Zawraa et Horsid respectivement le 21 audit complexe et le 24 au stade El Abdi à El Jadida.

A noter que les deux premiers de chaque groupe décrocheront leur billet pour le tour des 32èmes de finale. En cas de qualification de l’IRT, il héritera à ce stade de l’OCS, au moment où le WAC et le Raja auront à donner la réplique respectivement aux Soudanais d’Al Merrikh et aux Palestiniens d’Al Hilal d’Al Qods.

Par ailleurs, l’Ittihad de Tanger a clôturé récemment son stage de pré saison dont la dernière étape s’est déroulée en Turquie, une concentration ponctuée par trois matches amicaux.

Le club tangérois, champion du Maroc lors de la saison 2017-2018, a opéré une refonte en profondeur du staff technique et de l’équipe première. En premier lieu, il y a l’arrivée d’un nouveau coach en la personne de l’Algérien Nabil Neghiz, ancien entraîneur de la Jeunesse Sportive de Saoura, club qui avait éliminé la saison écoulée l’IRT de la Ligue des champions africaine.

Outre l’entraîneur, l’IRT s’est attaché les services d’un nouveau directeur de formation, Mohammed Bentaleb, alors que pour ce qui est de l’effectif, pas moins de neuf joueurs ont été recrutés au cours du mercato estival. Il s’agit, en effet, de Moustapha Camara, Mohamed Ayman Sadil, Faouzi Abdoumotalib, Youssoupha Konaté, Tarik Istati, Youssef Anouar, Kamal Ait Lhaj, Saleh Taher et Anouar Jaye.

En vue d’aborder dans les meilleures dispositions la nouvelle saison, l’Ittihad de Tanger a disputé six matchs amicaux dont trois au Maroc. Le premier match test a été contre l’AS FAR, sanctionné par une issue de parité, un partout ; le second a vu les Azzur Blanco prendre le meilleur (2-0) sur une formation libyenne et le troisième a été face à l’équipe espagnole de Leganes qui s’était imposée par 2 à 0.

Quant aux rencontres disputées lors du stage de concentration en Turquie, l’IRT en a gagné deux contre Al Shahania du Qatar (4-1) et Al Muharraq du Bahreïn (2-1) et en a perdu une devant l’équipe algérienne de Borj Bouaririj (1-0).

Programme



Tour préliminaire

Groupe 1

18 août

18h00 : Zawraa-Horsid au Complexe Mohammed V à Casablanca

21h00 : IRT-Rifaâ au Complexe Mohammed V à Casablanca

21 août

18h00 : Rifaâ-Horsid au Complexe Mohammed V à Casablanca

21h00 : IRT-Zawraa au Complexe Mohammed V à Casablanca

24 août

19h00 : Horsid-IRT au terrain El Abdi à El Jadida

19h00 : Zawraa-Rifaâ au terrain municipal de Berrechid

Groupe 2

19 août

18h00 : CA Bizertin-Telecom au terrain municipal de Berrechid

21h00: Foumbouni-JS.Saoura au terrain municipal de Berrechid

22 août

18h00 : JS.Saoura-Telecom au terrain municipal de Berrechid

21h00 : Foumbouni-CA Bizertin au terrain municipal de Berrechid

25 août

19h00 : Telecom-Foumbouni au terrain El Abdi à El Jadida

19h00 : CA Bizertin-JS Saoura au terrain municipal de Berrechid