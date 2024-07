Coup d’envoi lundi de la caravane nationale de sport de masse

12/07/2024

La Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT) organise, du 15 juillet au 5 août prochain, une caravane nationale de sport de masse, qui sillonnera les différentes régions du Royaume, à l'occasion de la célébration du 25ème anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.



Organisé sous l'égide du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports en coordination avec les walis des régions et les gouverneurs des préfectures et des provinces où fera escale la caravane, cet événement prévoit notamment des activités sportives, éducatives et de loisirs, ainsi que des ateliers dans différentes disciplines sportives individuelles et collectives, indique un communiqué de la FRMSPT.



Le programme de cette caravane, organisée sous le thème "Le sport de masse, une condition essentielle pour l'édification d'une société saine", comprendra également des jeux traditionnels que la fédération veille à préserver et à valoriser, étant donné qu'il s'agit d'un riche héritage culturel immatériel, outre des compétitions de course et de marche.



Selon la FRMSPT, cette caravane sera marquée par l'organisation d'activités dans des établissements pénitentiaires en vertu de la convention de partenariat conclue entre la FRMSPT et la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion, pour permettre aux pensionnaires de ces établissements de pratiquer des activités sportives et physiques et faciliter ensuite leur réintégration dans la société.



La caravane prendra le départ le 15 juillet de la ville de Dakhla en passant par Boujdour, Guelmim, Fem Lahcen, Marrakech, commune de Rfala à la province d'Azilal, arrondissement de Moulay Rachid à Casablanca, Errachidia, Berkane, Meknès et Ksar Sghir, avant l'arrivée à Rabat le 5 août.

Divers

Boxe



L'équipe nationale féminine de boxe effectue, jusqu'au 20 juillet courant au centre de Vittel en France, un stage de préparation aux Jeux olympiques Paris-2024.

Selon un communiqué de la Fédération Royale marocaine de boxe, l'équipe nationale féminine, comprend la championne du monde Khadija El Mardi (75 kg), Widad Bertal (54 kg) et Yassmine Mouttaki (50 kg).

Les membres de l'équipe nationale féminine de boxe effectuent leur stage de préparation aux côtés de boxeurs et de boxeuses de Turquie, Pologne, Dominique, Equateur, Thaïlande, Tunisie, Vietnam, de Serbie, Colombie, Porto Rico, d'Algérie, Norvège, de Hongrie et de Chine.

Les boxeuses marocaines sont accompagnées d'un staff technique composé des entraîneurs Abdelhak Achik et Youssef Sourour, sous la houlette du directeur technique des équipes nationales Othmane Fadili.



Beach-soccer



L’équipe nationale de beach-soccer s’est imposée face à son homologue ivoirienne à l’issue de la séance des tirs au but (7-6), jeudi dans le cadre du second match amical entre les deux sélections, disputé au Complexe Mohammed VI de football.

A l’issue du temps réglementaire, les deux formations n’ont pu se départager (4-4) suite à des réalisations, côté marocain, de Anouar El Abassi, Driss Ghannam, Reda Zahraoui et Adnane Oubahri.

Il s’agissait du deuxième match amical entre les deux sélections après celui de mercredi remporté par le Cinq national (6-1).