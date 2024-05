Coup d’envoi en Angola du Championnat d’Afrique de natation

01/05/2024

Le coup d’envoi de la 16ème édition du Championnat d'Afrique de natation (CAN) en eau libre a été donné mardi dans la capitale angolaise, Luanda, avec la participation de près de 300 athlètes de 37 pays.



Lors de ce tournoi, qui se poursuit jusqu’au 5 mai, les points et les performances de chaque participant compteront pour la qualification directe pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris.



Selon la Fédération angolaise de natation (FAN), "la désignation de l’Angola comme pays hôte de ce championnat a été entérinée lors de la réunion de la Confédération africaine de natation (Africa Aquatics), à la veille du Championnat du monde organisé à Fukuoka, au Japon, en juillet dernier".



"L’organisation de cette compétition constitue le point culminant atteint par la natation angolaise au niveau continental, après avoir organisé le tournoi de la Zone IV deux fois en 2015 et 2023", a souligné la Fédération dans un communiqué.



L’Egypte a accueilli ce championnat africain en 1974, 1982 et 2002, suivie par la Tunisie (1997, 1990 et 2022), le Kenya (1998 et 2012), le Maroc (2004 et 2010) et l’Afrique du Sud (2008 et 2016).



L’édition de 2020, prévue en Afrique du Sud, a été annulée à cause des restrictions imposées pour endiguer la pandémie de Covid-19.

L’Afrique du Sud, pays le plus titré du continent avec sept trophées, est championne de la dernière édition organisée à Tunis.