Coup d’envoi du Festival international du théâtre du sud de Guelmim

30/10/2024

La 7ème édition du Festival international du théâtre du sud de Guelmim se tiendra du 30 octobre au 3 novembre, sous le signe "La poétique du théâtre et de la mémoire".



Les organisateurs ont indiqué lundi lors d'une conférence de presse que cette manifestation culturelle, organisée par l'Association Adouar du théâtre libre de Guelmim, constitue un important évènement culturel dans la région de Guelmim-Oued Noun, ajoutant que l'édition de cette année sera marquée par des représentations théâtrales et des ateliers de formation, tout en mettant l’accent, pour la première fois, sur le théâtre de l’enfant en sensibilisant les jeunes aux techniques de fabrication des marionnettes et en présentant un spectacle dédié à ce théâtre.



Le directeur du festival, Abdellatif Safi, a souligné, à cette occasion, que cet événement vise à créer un espace ouvert permettant aux jeunes de bénéficier de diverses expériences théâtrales aux niveaux national et international, ainsi qu'à gratifier le public de représentations théâtrales qui reflètent la diversité de la culture nationale marocaine.



Il a ajouté que le festival, dont la septième édition porte le nom de l'artiste marocaine Latifa Ahrar, s'ouvrira à diverses expériences théâtrales marocaines qui mettent en valeur la diversité culturelle et linguistique du Royaume, en plus de la présentation d’une pièce théâtrale camerounaise, dans le but de jeter les ponts entre le Maroc et l’Afrique dans ce domaine.



M. Safi a relevé que le festival verra l'organisation de diverses activités culturelles et artistiques, des ateliers de formation sur l'écriture théâtrale, la scénographie et le théâtre des marionnettes, ainsi qu'un colloque sur le thème : « La poétique du théâtre et de la mémoire,» et un masterclass au profit des étudiants du centre régional des métiers de l'éducation et de la formation de Guelmim, précisant que la cérémonie d'ouverture du festival sera marquée par des hommages à la comédienne et directrice de l'Institut supérieur d'art dramatique et d’animation culturelle de Rabat, Latifa Ahrar, et à des artistes camerounais.



Bouillon de culture

Nuit des Galeries



La 17ème édition de la Nuit des Galeries se tiendra le 6 décembre dans les différentes villes du Royaume, a annoncé le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Département de la Culture.

Cette manifestation artistique nationale, qui aura lieu de 18H à minuit, vise à faciliter la communication et le rapprochement entre les artistes de différentes générations, et à promouvoir les productions et les créations aussi bien des pionniers des arts plastiques que des jeunes talents, indique le ministère dans un communiqué.

Cet événement culturel a également pour but de célébrer la créativité dans ce domaine dans toute sa diversité (écoles et courants), ajoute le communiqué, précisant que toutes les galeries du Royaume s’inscrivent dans cette dynamique et resteront ouvertes jusqu’à minuit afin de permettre à un large public de découvrir l’actualité liée aux arts plastiques.

La ville ocre abritera le lancement officiel de la Nuit des Galeries, en marge des célébrations de "Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique", organisées en coopération avec l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ces célébrations se tiendront en présence de plusieurs personnalités des mondes de la culture et des arts, note le communiqué, ajoutant que la 17ème édition de cette manifestation culturelle sera rehaussée par des hommages à de grands artistes-plasticiens ayant marqué la scène artistique marocaine de leur empreinte.

Les galeries souhaitant prendre part à cet événement sont appelées à télécharger et à remplir le formulaire de participation disponible sur le site web du ministère de la Culture https://mjcc.gov.ma et à envoyer les informations nécessaires, par e-mail, à l’adresse électronique suivante: nuit.galeries@minculture.gov.ma et ce, jusqu’au 27 novembre 2024, conclut le communiqué.



Subvention



Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication Département de la Culture, a annoncé l’ouverture des candidatures pour bénéficier des subventions relatives à la musique et aux arts chorégraphiques au titre de la deuxième session de l’année 2024.

Cette subvention concerne la production musicale et de la chanson, la promotion et la distribution des produits musicaux, la participation aux festivals internationaux de musique, les résidences artistiques, les arts de la scène et la chorégraphie, précise la même source.

Les candidatures doivent être déposées, obligatoirement et exclusivement, par voie électronique jusqu’au 8 novembre prochain, sur la plateforme "https://daam.minculture.gov.ma".