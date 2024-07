Coup d'envoi du Festival du film éducatif pour les enfants en colonies de vacances

19/07/2024

La 5ème édition du Festival du film éducatif pour les enfants en colonies de vacances s'est ouverte mercredi soir au centre d’estivage Al Aaliya à Mohammédia, sous le thème "L’éducation à la création cinématographique".



Initié par l'Association "Soura" pour le patrimoine, cet événement culturel, qui se poursuit jusqu'au 21 juillet aux centres d'estivage à Casablanca, Mohammédia, Bouznika et Salé, met l’accent sur l'importance de l'éducation à la créativité par l'image dans la formation des jeunes générations.



Les dix films participant (Maroc, Egypte et Syrie) à la compétition concourent pour les cinq prix du festival, à savoir le Grand Prix, le Prix spécial du Jury, le Prix de la meilleure enfant actrice, le Prix du meilleur enfant acteur et le Prix du public.



Dans une déclaration à la MAP, la présidente du festival, Nadia Akrouach, a expliqué que cette année le festival présente un programme riche et diversifié alliant apprentissage et divertissement pour les jeunes enfants afin de développer leurs connaissances du 7ème art.



Elle a, dans ce sens, indiqué que le festival sera marqué par l’organisation de rencontres avec des acteurs et réalisateurs des films en lice, en plus d’un hommage à l'actrice Souad El Ouazzani et l'acteur Abdelhak Belmjahad.



Figurent aussi au programme un séminaire sur "L'éducation à la créativité cinématographique", la présentation et la signature d'ouvrages sur l'histoire du cinéma, a-t-elle poursuivi, ajoutant qu’une master class animée par le réalisateur Azelarab Alaoui Lamhazri sera également organisée.



Par ailleurs, l’acteur Abdelhak Belmjahad s’est dit heureux de sa participation au Festival éducatif pour les enfants, relevant que cet hommage est un boost "émotionnel" pour sa carrière et ses projets futurs.



De son côté, l’actrice Souad El Ouazzani s'est réjouie de l'hommage qui lui est rendu lors de cette édition, notant l’importance pour tout acteur et actrice marocains de soutenir ce genre d'événement et d'inspirer la petite enfance.