Coup d'envoi du Festival “Phénomène des groupes musicaux ” à Hay Mohammadi

14/08/2022

La 1ère édition du Festival "Phénomène des groupes musicaux" s'est ouverte jeudi soir à Hay Mohammadi à Casablanca. Organisé jusqu'au 14 août courant par l'arrondissement Hay Mohammadi, ce festival vise à mettre la lumière sur l'héritage des groupes musicaux qui ont vu le jour à Hay Mohammadi, tels que "Nass El Ghiwane", "Tagadda" et "Lemchaheb", afin que ces formations puissent rester une source d'inspiration pour les nouvelles générations. La première journée de cette manifestation culturelle a été marquée par l'organisation d'une conférence de presse au cours de laquelle les organisateurs ont présenté le programme du festival et ses objectifs. Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, Marouane Rachidi, vice-président de l'arrondissement Hay Mohammadi et directeur du festival, a indiqué que cet événement aspire à mettre en avant les formations musicales nées à Hay Mohammadi et leur impact sur la scène artistique nationale et internationale. Il a ajouté que ce festival, que l'arrondissement Hay Mohammadi ambitionne de rendre un rendez-vous annuel, vise également à faire connaître la nouvelle génération des groupes musicaux créés à Hay Mohammadi et à permettre à ces formations de se produire devant un grand public. Cette manifestation culturelle permettra aussi d'examiner les moyens à même de pérenniser le phénomène des groupes musicaux et préserver leur héritage historique, a-t-il relevé, notant qu'il sera procédé à la publication d'un livret qui aidera les chercheurs et les professeurs universitaires dans leurs recherches sur cette question. Le programme de la 1ère édition du Festival "Phénomène des groupes musicaux" comprend notamment une exposition sur la mémoire des groupes musicaux, des conférences ainsi que des concerts.