Coup d’envoi du 9ème Challenge international de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan

24/07/2019 Libé

Le coup d’envoi du 9è Challenge international de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a été donné, lundi à Kelaât des Sraghna, avec la participation de 9 équipes issues d'Algérie, d’Egypte, d'Afrique du Sud, de Turquie, du Burkina Faso, d’Azerbaïdjan, en plus du Maroc, représenté par trois sélections (nationale, régionale et olympique).

La première étape de ce tour relie Kelaât des Sraghna à Béni Mellal sur une distance de 151 km en passant par El Bourouj et Fkih Ben Saleh.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la Fédération Royale marocaine de cyclisme, Mohamed Belmahi, a relevé que le Challenge SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a largement contribué au développement du cyclisme aussi bien au Maroc qu'en Afrique d’autant plus que la promotion du cyclisme dans le continent constitue l'une des priorités de la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC).

"Le Challenge de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, qui s'est ajouté aux autres épreuves organisées avec beaucoup de succès par la Fédération, a contribué de façon significative au développement de notre sport dans notre pays", a-t-il ajouté.

Le président de la FRMC a vanté les mérites de la formule adoptée pour cette compétition, la qualifiant d'exemple à suivre.

"La formule choisie pour cette compétition -trois courses en ligne en trois jours- est extrêmement intéressante et pourra servir d'exemple à l'avenir pour d'autres organisateurs", d’autant qu'il s'agit d'une option moderne et dynamique, qui permettra aux meilleurs coureurs de la région de se mesurer dans des conditions idéales", a-t-il souligné dans ce contexte.

"Le cyclisme national, en grande mutation, et au passé glorieux, affiche aujourd'hui des ambitions fortes, à travers la mise en place de véritables bases de professionnalisation, en parfaite adéquation avec les nouvelles orientations du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui vise à faire du cyclisme un levier important du développement socio-économique de notre pays, conformément aux Hautes Orientations Royales », a-t-il indiqué.

Et de conclure qu'il s'agit d'une compétition internationale qui présente au monde entier les mérites de la communion reliant le peuple marocain et le Trône Alaouite.

De son côté, le président de la Confédération africaine de cyclisme (CAC), Dr. Azzam Wagih, a affirmé, dans un message, que la Confédération "à l'instar de tous les responsables africains, s'implique aux côtés de la FRMC pour réussir ce challenge".

Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Challenge international de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan se déroulera du 22 au 25 juillet courant à l’occasion de la Fête du Trône.

La deuxième étape, qui reliera Béni Mellal à Bejaâd (146 km) via Fkih Ben Saleh, Khouribga et Oued Zem, se déroulera mercredi alors que la dernière étape (140 km) qui partira de Fkih Ben Saleh en passant par Kasbat Tadla, Bejaâd, Oued Zem avant de rejoindre Ben Saleh, aura lieu jeudi prochain.

Cet événement qui célèbre l’anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan est inscrit au calendrier de l’Union cycliste internationale Africa Tour.

Il reflète la dimension réelle de l’attachement indéfectible et irréversible du peuple marocain au Glorieux Trône alaouite, garant de l’unité, de la stabilité et de la prospérité du Royaume.

Cette compétition "ambitionne d'être une vitrine valorisant les atouts touristiques du pays ainsi que ses richesses culturelles, d'autant plus que "ce challenge constitue un facteur d'évolution sociale" et "confirme une fois de plus que le Royaume du Maroc est un véritable havre de paix et une terre d'hospitalité, de dialogue et de tolérance".

Cette manifestation sportive internationale est organisée par la FRMC en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Comité national olympique marocain (CNOM), l’Union cycliste internationale (UCI) et la CAC.