Coup d'envoi du 7ème Festival international Iklan pour enfants

22/12/2022

Le coup d’envoi de la 7ème édition du Festival international Iklan pour enfants a été donné, mercredi à Errachidia, sous le thème "Le théâtre pour enfants, un pont de communication et de dialogue entre les civilisations".



Organisée par l’Association espace enfant, avec le soutien de l’Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM) et du Conseil communal d’Errachidia, cette manifestation culturelle vise notamment à promouvoir la culture et les arts auprès des enfants et à consacrer les valeurs de coexistence, de tolérance et de diversité.



La cérémonie d’ouverture de ce festival, initié en collaboration avec la Direction régionale du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, a été marquée par des spectacles époustouflants de musique et de chant, performés par des artistes marocains et étrangers dont l’artiste tunisien de l’enfance, Sami Dorbez, et la chanteuse marocaine Nadine Lamlih.



L’ouverture de cet évènement dédié aux enfants a été également marquée par une exposition de tableaux et de dessins réalisés par des enfants et un spectacle de la troupe de Gnawa.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur du festival, Zoubir Sghir, a souligné que le programme conçu pour ce festival international, qui se poursuit jusqu'au 25 décembre, prévoit une panoplie d'activités riches et variées, dont des conférences, des soirées artistiques, des compétitions et des expositions pour enfants.



"Cette édition sera ponctuée par la participation de troupes théâtrales et d’artistes de renom du Maroc et d’ailleurs ainsi que des jeunes talents, des universitaires et des acteurs concernés par l'enfance dans les secteurs culturel, de jeunesse et d'éducation", a-t-il indiqué.



Outre la promotion de la culture et des arts auprès des enfants, ce festival s’assigne également pour objectifs la consécration du patrimoine culturel national et la préservation de l’identité, des traditions et des coutumes de la région.



Des sessions de formation pédagogique et artistique sont également prévues dans le cadre de cette manifestation culturelle initiée en partenariat avec l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Drâa-Tafilalet.

Bouillon de culture

"Rabat Doc Week"



La première édition de la semaine du documentaire, "Rabat Doc Week", se déroulera du 27 au 30 décembre à Rabat, à l'initiative de la Chambre marocaine des documentaristes, en collaboration avec l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma (ISMAC) et l'Institut supérieur du cinéma et de l'audiovisuel (ISCA).



Au menu de cette édition, des ateliers et des master, class animés par des professionnels et des projections de films documentaires à la salle de cinéma "Renaissance", indique un communiqué des organisateurs, ajoutant qu'il s'agit de faire de "Rabat Doc Week" un rendez-vous d'échange, de partage et de formation et un moment pour célébrer le film documentaire.



A travers cet événement, la Chambre marocaine des documentaristes se donne pour objectifs d'assurer la diffusion auprès d'un large public de ce genre cinématographique aux caractéristiques esthétiques spécifiques et de favoriser l'implantation de la culture du documentaire dans les instituts et chez le grand public, explique la même source.