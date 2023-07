Coup d’ envoi des colonies de vacances sous un nouveau format

09/07/2023

Ce jeudi de la première semaine de la saison estivale, chaude, bruyante et très animée par la reprise tant attendue, notamment après la parenthèse assez douloureuse de la crise sanitaire de la pandémie de Covid, le coup d’envoi de l’organisation des colonies de vacances a été donné à travers l’ensemble des régions du Royaume.



Le lancement de cet événement à la posture sociétale, éducative mais aussi récréative s’est fait d’une manière dont la fluidité et la spontanéité sont révélatrices d’une prise de conscience collective de la pertinence et l’importance quant à l’ambition d’un épanouissement éducatif optimal et d’un rayonnement culturel arrimé.



En effet, en toute objectivité, l’Organisation des colonies des vacances de cette année se distingue, à en mesurer les indicateurs affichés, par des préparatifs de longue haleine marqués par le souci d’excellence et l’ambition du meilleur, enrobés d’un esprit d’anticipation judicieux et méticuleux.



Ainsi, l’ouverture de ce grand chantier socio-éducatif, bien qu’à caractère saisonnier, reflète manifestement la volonté de toutes les parties concernées, secteur gouvernemental compétent, tissu associatif spécialisé, partenaires publics et privés, d’assurer une gouvernance performante mettant le facteur temps parmi ses plus importantes priorités.



Cela provient des initiatives prises par la Fédération nationale des colonies de vacances, appuyées par le département ministériel en charge de ce secteur, visant entre autres à mettre en avant l’importance cruciale de l’organisation temporelle en tant qu’ingrédient essentiel pour la réussite de ce processus et l’excellence de la colonie de vacances, d’autant que les acteurs concernés se sont inspirés des expériences passées en tenant compte des insuffisances et des dysfonctionnements qui pénalisaient précédemment le déroulement et les résultats escomptés de cette vaste entreprise sociétale, éducative et culturelle.



Il va de soi, dans ce contexte, le chemin étant encore long, que cette opération, par ailleurs d’envergure nationale et plurisectorielle, requiert une grande vigilance, une détermination farouche et une assiduité régulière de la part de toutes les composantes de la société civile dont l’action se focalise sur les problématiques de l’éducation, la culture et l’épanouissement des générations montantes, investissements humains laborieux mais aussi vitalement indispensables pour le développement global de la société.



A cet effet, l’excellence à laquelle aspirent toutes les parties et tous les acteurs se déployant dans ce chantier n’a pas seulement trait à des considérations quantitatives priorisant les effectifs de bénéficiaires mais aussi et surtout à toutes les contributions à la modernité, l’ouverture d’horizons et l’esprit créatif et évolutif.



Tout cela requiert, bien entendu, une attention particulière à l’encadrement et aux questions matérielles et conditions d’hébergement et de nourritures des enfants bénéficiaires…



Rachid Meftah