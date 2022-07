Coup d’envoi demain du Festival international du cinéma de Fquih Ben Salah

21/07/2022

La 3ème édition du Festival international du cinéma de Fquih Ben Salah se tiendra du 23 au 27 juillet courant sous le signe "Le cinéma: une créativité constante".



Neuf courts métrages représentant six pays seront en lice pour décrocher les cinq prix de la compétition officielle de cette édition organisée par l'Association Colloque de l’enfance et de la jeunesse (ACEJ) au complexe culturel de Fquih Ben Salah.



Il s’agit des films “Le 17 août à 17 heures” de l’acteur et réalisateur Patrice Guillain (France), “Mains douces” du réalisateur tangérois Faïçal Hlimi (Maroc), “Farha” de Jihane Ismail (Tunisie), “Clowny's Mama” de Manal Ghoua (Maroc), “Al Darrooj” de Humaid Bin Said Al-Amiri (Sultanat d'Oman), “The Travel” de Mehdi Almi (Maroc), “Adam” de Mohamed Nabil Morjane (Egypte), “Un Jour normal” de Taoufik Oufkir (Maroc), et “Isha Prayer” de Youssef Alari (Palestine).

Ces neuf oeuvres ont été retenues par la commission chargée de la sélection des films après l’examen de 192 demandes de candidatures.



Le programme de cette édition, qui rendra hommage à plusieurs artistes marocains, comprend également une exposition cinématographique, des ateliers cinéma et la signature de nouvelles publications littéraires.



