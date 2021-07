Coup d’envoi de la compétition interclubs, le 10 septembre

Communiqué du comité exécutif de la CAF

19/07/2021

Le Comité exécutif (EXCO) de la Confédération africaine de football (CAF), présidé par le Dr Patrice Motsepe, s'est réuni vendredi 16 juillet 2021 à Rabat. L'EXCO a apporté son soutien à l'idée d'organiser la Coupe du monde de football tous les deux ans et a appelé à la mise en œuvre des recommandations de l'audit final de la CAF mené par PwC.



Projet de réforme de la Coupe du monde

Le Comité exécutif a apporté son soutien au projet d'une Coupe du monde masculine et féminine tous les deux ans, formulé lors du dernier Congrès de la FIFA. La commission a demandé que la FIFA soit informée de cet accueil favorable.



Réorganisation de la CAF

Le Comité exécutif a été informé par le secrétaire général, Véron Mosengo-Omba, des conclusions du rapport final de l'audit lancé par PwC en mars 2021.

Réaffirmant son engagement en faveur de la bonne gouvernance, le Comité exécutif a apporté son soutien au secrétaire général pour mettre en œuvre rapidement les recommandations de PwC et explorer les conséquences juridiques des conclusions de ce rapport.

La mise en œuvre de ces recommandations rendra la CAF plus attractive pour ses partenaires et sponsors actuels et potentiels, comme l'a rappelé son président Patrice Motsepe dans son programme en 10 points.



Concours et autres résolutions

Le Comité exécutif a chargé le Comité des compétitions interclubs d'accélérer l'étude de faisabilité du projet de Ligue supranationale africaine.



Par ailleurs, l'EXCO a annoncé un premier calendrier pour les compétitions interclubs de la saison 2021/2022 :

Le coup d'envoi sera donné le 10 septembre 2021.



Le tirage au sort des tours préliminaires sera effectué le 15 août 2021 au plus tard.

Les candidatures pour accueillir les finales interclubs seront ouvertes en novembre 2021.

L'Exco a pris connaissance des comptes rendus des missions d'inspection organisées par la CAF pour la Coupe d'Afrique des nations Total Energies 2021 au Cameroun. Il a également été informé de la bonne progression des travaux concernant l'achèvement des stades en construction et des autres installations.



Une dernière visite d'inspection mi-août évaluera l'état d'avancement du stade d'Olembe et la possibilité d'organiser le prochain match à domicile de l'équipe nationale du Cameroun dans la fenêtre de septembre 2021.



Source : cafonline.com

Divers

Karaté

La Fédération Royale marocaine de karaté et disciplines associées organisera, en coordination avec la Ligue du Détroit, la phase finale de la Coupe du Trône (saison 2020-2021) réservée aux sélections des ligues, et ce le 8 août prochain à la salle couverte Ziaten de Tanger (09h00).

Sauvetage

La Fédération Royale marocaine de sauvetage organisera le 23 juillet le championnat national de sauvetage sportif en eau libre, à la plage de Rabat (09h00).

Par ailleurs, ladite fédération tiendra son assemblée générale annuelle au titre des saisons sportives (2018-2019 et 2019-2020) ainsi que son assemblée générale extraordinaire, le 24 juillet à la salle couverte relevant du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat (10h00).

Semaine nautique

Le Royal Yacht club de Mdik tiendra la 17è édition de la semaine nautique internationale de Mdik du 20 au 25 juillet.