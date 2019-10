Coup d'envoi de la 5ème édition de l'Eurafrica Trail à Belyounech

01/11/2019

Le coup d'envoi de la 1ère étape de la 5ème édition de l'Eurafrica Trail, course bi-continentale, a été donné, mercredi dans la commune de Belyounech relevant de la préfecture de M'diq-Fnideq, avec la participation de 350 athlètes venus de 15 pays.

La 5ème édition de cette course annuelle, organisée par l'Association Tétouan Asmir et l'établissement Dinan Sport, en collaboration avec le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le Conseil de la préfecture de M'diq-Fnideq, ainsi que d'autres partenaires, est marquée par un coup d'envoi, pour la première fois, dans le Nord du Royaume, alors que les trois étapes restantes se dérouleront en Espagne et à Gibraltar.

La directrice de l'événement, Sara Hajjaj, a indiqué que l'Eurafrica Trail, devenu une manifestation annuelle organisée au sein de la préfecture de M'diq-Fnideq, est le premier marathon en son genre à relier deux continents et trois pays, notant que cette édition connaît la participation de plus de 300 athlètes venus de 15 pays, dont des professionnels.

La course se déroule en quatre étapes, une au Maroc, deux en Espagne et une à Gibraltar, a précisé Mme Hajjaji, dans une déclaration à la presse, en marge du lancement de cette édition en présence de plusieurs élus et personnalités civiles, politiques et militaires.

Cette manifestation sportive s'assigne pour objectif majeur de mettre en avant et de valoriser la réserve de biosphère intercontinentale de la Méditerranée, considérée comme l'unique biosphère intercontinentale au monde située entre deux continents, a-t-elle fait savoir, ajoutant que ce Trail se veut aussi une opportunité pour encourager le tourisme de montagne dans la région et ancrer les valeurs d'amitié entre les peuples.

Par ailleurs, cette édition a également connu l'organisation d'une course au profit des élèves des établissements scolaires relevant de la direction provinciale de l'éducation nationale à M'diq-Fnideq, avec la participation d'enfants à besoins spécifiques, a-t-elle poursuivi.

Pour sa part, le directeur technique de la course, Domingo Espinosa, a indiqué que cette édition est marquée par un changement de parcours, le coup d'envoi étant donné au Maroc, précisant que la distance totale de la course est de 120 kilomètres, dont 21 au Maroc.