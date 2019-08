Coup d'envoi de la 5ème édition de “Dakhla Downwind Challenge”

16/08/2019

La 5ème édition de "Dakhla Downwind Challenge", un événement sportif inédit et une aventure exceptionnelle en kitesurf, s'est ouverte mercredi à Dakhla, dans le cadre des festivités marquant la célébration du 40ème anniversaire de la récupération de la province de Oued Eddahab .

Le coup d'envoi officiel de cette compétition, qui se poursuivra jusqu'au 20 août, a été donné par le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Lamine Benomar, accompagné notamment du Haut Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, Mustapha El Ktiri, et du président du Conseil régional, El Khattat Yanja.

Placée sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, cette manifestation sportive est initiée par l'Association marocaine de kitesurf (AMKS), sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de voile (FRMV), en partenariat avec la wilaya de la région. Elle a pour objectif de créer une nouvelle dynamique à Dakhla, devenue ces derniers temps une destination privilégiée des amateurs et professionnels du kitesurf.

D'après les organisateurs, le ''Downwind'' est un mode de navigation qui permet aux kitesurfeurs de naviguer en descendant sous le vent et en tirant des bords de travers sans chercher à remonter au vent, donc sans retour au point de départ sur la côte.

Tout au long de ce périple de 500 km du littoral entre Dakhla et Lagouira, les participants auront l'occasion de découvrir les paysages, les dunes de sable et les plages paradisiaques dont regorge le Sud du Maroc.

Le ''Dakhla Downwind Challenge'', étant la seule au monde qui connaît une participation à grande échelle, n'est pas une course de vitesse mais un voyage d’endurance dont l’objectif est d’arriver à bon port en naviguant le long des plages vierges tout en étant encadré par des professionnels.

Dakhla semble être plus que jamais confortée dans son statut de destination de classe mondiale pour les passionnés de kitsurf, a déclaré à la MAP, Soufiane Hamaini, président de l'AMKS, pour qui la ville offre des conditions géographiques et météorologiques "parfaites et adaptées" pour la pratique de ce sport.

Le "Dakhla Downwind Challenge" est "un événement unique en son genre", car il offre aux kitesurfeurs la plus grande descente au vent en kitesurf d’Afrique, en naviguant le long des plages vierges du littoral marocain, a-t-il poursuivi, faisant savoir que cette compétition est divisée en cinq étapes allant de la lagune de Dakhla jusqu'à Lagouira.

Outre des athlètes marocains, cet événement sportif connaît la participation de près de 30 riders, issus de plusieurs pays, dont la France, l'Espagne, la Suisse, la Belgique, la Grande-Bretagne et le Brésil, a précisé M. Hamaini.

Selon lui, cette manifestation réunit plusieurs amateurs aguerris et de nombreux champions du monde, dans une atmosphère résolument cosmopolite et avec des moments propices aux rencontres et au partage d'expérience.

Au-delà du défi sportif, ''Dakhla Downwind Challenge'' mène des actions sociales, caritatives et environnementales comprenant des activités liées au nettoyage des plages et des ateliers ludiques et pédagogiques autour de la sensibilisation et du recyclage.