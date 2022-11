Coup d'envoi de la 1ère édition du Festival de Marrakech du livre anglais

28/11/2022

Le coup d'envoi de la première édition du Festival de Marrakech du livre anglais, un événement culturel et littéraire destiné à promouvoir et à encourager l'utilisation de la langue anglaise au Maroc, a été donné vendredi dans la cité ocre.



Initié par l'Association du Festival de Marrakech du Livre anglais, en partenariat avec l'Ecole académique britannique à Marrakech, l'ambassade d'Angleterre au Maroc, l'Université Cadi Ayyad (UCA) et l'Université Mohammed VI polytechnique (UM6P), ce festival qui a accueilli l'Association des hommes d'affaires britanniques au Maroc et l'Association maroco-britannique.



Selon les organisateurs, ce Festival revêt une importance académique et intellectuelle inégalable, eu égard au fait que ce rendez-vous demeure destiné aux intellectuels, penseurs et hommes de lettres d'expression anglaise.



Et de poursuivre que l'ambition derrière l'organisation de cette manifestation culturelle de haute facture, est d'encourager l'importation, la publication et la distribution d'ouvrages en anglais dans le Royaume, tout en contribuant à la promotion de Marrakech en tant que destination internationale du tourisme culturel. Il vise, de même, à aider et à inciter les auteurs marocains à écrire et à publier en langue anglaise, tout en offrant aux professionnels et hommes de lettres au Maroc, un espace idoine de communication, d'échange, et d'établissement de liens culturels et éducatifs entre la Grande-Bretagne et le Maroc.



Le festival s'inscritdans le sillage des changements en profondeur survenus suite à la mondialisation à l'échelle planétaire, à même de permettre à la langue anglaise de s'imposer, désormais, comme véritable langue du savoir, de l'apprentissage, et de la recherche scientifique, ont-ils rappelé.



Ce festival est conçu de manière à investir moult places parmi les plus emblématiques de la cité ocre, entre autres, Ksour Agafay, Dar Chrifa et Dar Belarj dans l'ancienne Médina. L'un des moments forts de cet événement sera l'organisation d'activités destinées à mettre en lumière le livre pour enfant. Le festival sera agrémenté par la participation d'hommes de lettres marocains qui utilisent la langue anglaise dans leur écriture ou dont, les ouvrages et les publications ont eu le grand mérite d'être traduits en langue de Shakespeare dont, Mahi Binbine, Houda El Fechtali, Yassin Adnan, Saeida Rouass, ou encore Amina Hachimi Alaoui.