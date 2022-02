Coup d'envoi de la 1ère édition de l'exposition “Sourcing Days Casablanca ”

03/02/2022

Le coup d'envoi de la première édition de "Sourcing Days Casablanca", une exposition pour la promotion du sourcing local dans le secteur du textile et habillement a été donné, mercredi à Casablanca.



Cet évènement de deux jours s’inscrit dans le cadre de la promotion du sourcing local, le renforcement du made in Morocco et le déploiement de la stratégie des services pour développer le business, renforcer le maillage et l’esprit collaboratif entre les différents acteurs de l’écosystème du secteur textile et habillement.



Initié par la délégation régionale de l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH), région de Casablanca, en partenariat avec l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), le Centre technique textile-habillement (CTTH), l’Ecole supérieure des industries du textile et habillement (ESITH), le Groupement interprofessionnel d'aide au conseil (GIAC), textile et cuir, le Cluster Moroccan denim And Fashion (MDFC) et le Cluster C2TM, ce salon est ouvert aux professionnels du secteur afin de découvrir l’offre en matières textiles et accessoires et développer des opportunités d’affaires.



Dans une déclaration à la MAP, le président de la délégation régionale de l'AMITH Casablanca, Abderrahmane Atfi, a affirmé que cette exposition est une occasion pour les industriels de se retrouver et d'échanger.



"Ce salon rassemble 40 exposants des différents domaines de l'approvisionnement, notamment les accessoires, les matières premières, les tissus et les étoffes", a-t-il expliqué, formulant le vœu que cette exposition constitue un démarrage pour la région.



Il a également précisé qu'il s'agit d'un signal de relance du secteur du textile et de l'habillement, au niveau national et à l'exportation, ajoutant que la rencontre des industriels va leur permettre de surmonter les difficultés relevées au niveau des Supply Chain.



Pour sa part, Ali Filali, exposant à "Sourcing Days Casablanca", a indiqué que ce salon a pour objectifs de promouvoir la production locale made in Morocco, de présenter les entreprises marocaines et de montrer qu'elles sont capables de produire localement avec des produits qui répondent aux normes internationales.



"Notre entreprise a pour but aujourd'hui de recevoir les confectionneurs marocains et de les inciter à acheter marocain avec une très bonne valeur ajoutée et un bon prix afin d'être compétitifs aux niveaux national et international", a-t-il relevé, notant que le marché local se développe très bien.



De son côté, l'exposant Ali Debbagh a souligné que la participation à cette exposition a pour principale visée de promouvoir les produits de son entreprise, d'élargir sa clientèle et d'augmenter son capital client.