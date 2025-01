Coup d’envoi de l’opération de mobilité des travailleuses saisonnières vers l’Espagne

Dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et l’Espagne, Imane Belmaati, directrice Générale de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), a donné le coup d’envoi officiel de l’opération de mobilité des travailleuses saisonnières marocaines vers l’Espagne pour travailler dans le secteur agricole.



Cette cérémonie de lancement s’est tenue au port de Tanger, dans le cadre du programme de migration circulaire, un modèle innovant et exemplaire de partenariat réussi dans le domaine de l’emploi et de la mobilité de la main-d'œuvre entre les deux pays.



L’événement a vu également la participation d’Aurora Díaz Rato, consule générale d’Espagne, qui a suivi de près le déroulement des opérations et salué la qualité de l’organisation mise en place, tout en signalant que cette initiative illustre l’engagement conjoint des deux pays en faveur du développement de partenariats novateurs et bénéfiques pour les deux parties, renforçant ainsi la coopération économique et sociale maroco-espagnole.



Dans une déclaration à l’occasion, Mme Belmaati a précisé que ce programme ambitionne d’améliorer les conditions économiques et sociales des travailleuses marocaines tout en soutenant la productivité agricole en Espagne. Elle a mis en avant l’engagement des équipes de l’ANAPEC, qui ont fait preuve d’un haut niveau de professionnalisme et de rigueur dans toutes les étapes de cette opération, depuis l’enregistrement et la présélection jusqu’à l’organisation du départ des travailleuses.



Mme Belmaati a fait savoir que ce programme représente une étape clé dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), notamment par la création d’opportunités économiques à forte valeur ajoutée et le renforcement de la coopération internationale. Elle a ajouté que les travailleuses saisonnières marocaines bénéficieront directement de cette opportunité, ce qui contribuera à améliorer leurs conditions de vie et à soutenir leur autonomie économique.



Et de conclure que le programme de mobilité circulaire entre le Maroc et l’Espagne constitue un modèle à suivre dans la gestion des relations bilatérales, exprimant son souhait de voir ce type d’initiatives se multiplier, permettant ainsi de renforcer davantage les partenariats stratégiques et de promouvoir un développement commun, bénéfique pour les deux pays.