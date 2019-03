Coup d'envoi dans la province de Kénitra de la 9ème édition du Festival international de la fraise

15/03/2019

Le coup d'envoi de la 9-ème édition du Festival international de la fraise a été donné, mercredi dans la commune Bahara Ouled Ayad (province de Kénitra), sous le thème "La recherche scientifique au service du développement agricole et de l'adaptation avec les changements climatiques".

Organisée jusqu'au 16 mars par la Fondation Nalsya pour le développement, l'environnement et l'action sociale, cet événement se veut une opportunité pour discuter des moyens scientifiques permettant de produire des plants de fraises localement et faire, ainsi, face aux obstacles de développement de cette agriculture.

Cette manifestation vise à valoriser la production de la fraise dans le cadre d'une politique d'investissement et d'une approche environnementale intégrée et durable, à même de promouvoir la commercialisation de ce fruit sur le marché international, à travers l'adoption de modes et de techniques respectant les standards environnementaux et atténuant les effets du changement climatique.

Ce festival est également destiné à faire un constat des lieux de ce secteur et sensibiliser les décideurs à accorder plus d'importance à cette filière pour son développement et sa modernisation, à travers la formation et l'encadrement des fermiers et l'amélioration du niveau de vie des petits et moyens agriculteurs.

S’exprimant à cette occasion, le directeur du festival, Abdelkrim Nouaman a souligné que cet événement se veut aussi une occasion de sensibiliser les agriculteurs à l'importance du bon choix des graines et des plantes, afin de préserver la production, le couvert végétal et la sécurité du consommateur, rehausser la qualité du produit, augmenter sa rentabilité et élargir les cultures, mettant en exergue la qualité de la fraise produite dans la région.

Les ressources naturelles favorables à la production des fruits rouges (sols sabloneux de la zone côtière, disponibilité en eau de bonne qualité et climat doux et tempéré) ont conféré à la région de Rabat-Salé-Kénitra une position d’avant-garde dans la production des fruits rouges au niveau national, a-t-il poursuivi.

Le Maroc exporte environ 70% de sa production nationale de la fraise (fraîche ou congelée), a-t-il noté, précisant que l'Union européenne a accueilli 95% de ces exportations au cours des dernières années.

De même, M. Nouaman a souligné l'importance de la recherche scientifique pour cette filière, citant à titre d'exemple les travaux d'un groupe d'étudiants-chercheurs de l’école Mohammadia d’ingénieurs et de l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat, qui se sont concrétisés par la réalisation de recherches dans les domaines de l’utilisation rationnelle des eaux, de l’amélioration du rendement et de la qualité des sols et du développement de l’agriculture biologique.

Les innovations de ces étudiants-chercheurs contribueraient à l’économisation de 35% d’eau, sachant qu'un hectare de fraises consomme 8.300 m3 d’eau, tout en préservant l’énergie et les eaux souterraines de la pollution et en éliminant biologiquement les parasites et les champignons, s'est-il félicité.

A cette occasion, une convention de partenariat a été signée entre la Fondation Nalsya pour le développement, l'environnement et l'action sociale et le club Inactus de l’école Mohammadia d'ingénieurs, portant sur l’encouragement et l'encadrement de la recherche scientifique dans le domaine agricole et sur l’utilisation d’un système "I-Terra", qui permet à l’agriculteur de collecter des informations exactes sur l’humidité du sol, réduisant ainsi sa consommation en eau. Cet appareil collecte aussi la température de l’air et son niveau d’humidité afin de protéger les plantations des moisissures et des champignons.