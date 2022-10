Coup d’ envoi ce dimanche de la Ligue des champions féminine de la CAF

29/10/2022

C’est ce dimanche que débutera la deuxième édition de la Ligue des champions féminine de la CAF qui aura lieu au Maroc, au complexe Moulay El Hassan de Rabat et au Grand stade de Marrakech.



Dans cette C1, le football national sera représenté par l’équipe de l’ASFAR qui avait terminé troisième lors de la première édition de ce tournoi qui s’était déroulée l’année dernière en Egypte. Le club marocain a été retenu tête de série du groupe A et aura à donner la réplique aux formations de Simba Queens de Tanzanie, de Green Buffaloes de Zambie et de Determine Girls du Liberia.



Dans la poule B, les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns Ladies, tenantes du titre, affronteront les Nigérianes de Bayelsa Queens et les Egyptiennes de Wadi Degla, représentantes de l'UNIFFAC.

Ce dimanche, deux matches sont au programme au complexe Moulay El Hassan, comptant pour le groupe A, à savoir Green Buffaloes-Determine Girls (17h00) et ASFAR-Simba Queens (20h00).