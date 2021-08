Coup d'envoi à la FSJES de Martil des épreuves régionales du concours d'accès aux ENAs

03/08/2021

Le coup d'envoi des épreuves régionales du concours d'accès aux Ecoles nationales d’architecture (ENAs) au titre de l’année 2021-2022 a été donné, dimanche à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES) de Martil, relevant de l'Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan.



L’organisation au niveau régional des concours des ENAs (Rabat, Agadir, Marrakech, Fès et Oujda) est une initiative adoptée, pour la première fois cette année, par le ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, afin de s’inscrire résolument dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, visant l'accélération du processus de régionalisation avancée pour accompagner les régions dans leur essor et de les doter de compétences qualifiées, en vue d'améliorer le cadre de vie des citoyens et répondre aux demandes croissantes des candidats obligés autrefois de faire le déplacement à Rabat pour passer le concours.



A cet effet, 9 centres de concours ont été mis en place dans 6 préfectures du Royaume, et ce en vue de rapprocher les centres d'examen des lieux de résidence des candidats, au vu des circonstances exceptionnelles actuelles liées aux répercussions de la pandémie de la Covid-19, qui nécessite de réduire les déplacements entre les différentes régions.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Université Abdelmalek Essaâdi, Bouchta El Moumni, a souligné que l'organisation de ce concours d'accès aux ENAs à l'échelle régionale constitue une bonne initiative qui intervient en application des Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI visant à renforcer la régionalisation avancée, notant que tous les moyens humains et matériels ont été mis en place pour bien accueillir les candidats au niveau de la FSJES et la faculté des lettres et sciences humaines de Martil.



M. El Moumni a tenu à préciser que l'ouverture de l'ENA à Tétouan vient renforcer l'offre de formation dans la région, pour répondre aux besoins de l'ensemble des étudiants et de tous les secteurs, afin de hisser la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima au rang des régions avancées dans ce domaine, et ce pour accompagner le développement socio-économique que connait le deuxième pôle économique du Royaume.



Pour sa part, la directrice de l'ENA de Tétouan, Jabrane Ibtissam, a indiqué que ce concours régional d'accès aux ENAs est une première expérience menée au Maroc, visant à renforcer la mise en oeuvre de la régionalisation avancée, promouvoir le rayonnement des différentes ENAs et à augmenter les chances des candidats à accéder à ces établissements, relevant que ce concours se tient dans le strict respect des mesures sanitaires préventives préconisées pour lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.



Mme Jabrane a fait savoir que ce concours se déroule de manière concomitante dans 9 centres d'examen aménagés au niveau du Royaume, notant que 2.000 candidats sur les 11.000 inscrits au niveau de l'ENA de Tétouan passent les épreuves de ce concours, sur lesquels 60 candidats seront retenus.



Elle a, par ailleurs, fait observer que le nombre de candidats inscrits aux ENAs a enregistré une hausse, au cours des deux dernières années, le but étant de démocratiser la formation d'architecture à travers le Royaume. La formule du concours régionalisé a nécessité la mobilisation globale de toutes les composantes du ministère, soit plus de 450 enseignants et surveillants à l’échelle nationale, ainsi que les équipes des Universités partenaires qui ont mis à disposition leurs locaux pour permettre de réussir cette échéance.



Il convient de noter que chaque Ecole organise, désormais, son propre concours, sous forme d’une sélection établie par chaque établissement, suivie d’un examen écrit organisé de façon autonome par la même entité. Le concours se déroulera dans des centres d’examen aménagés dans la ville ou la région dont relève l’ENA. Par ailleurs, de nouvelles dispositions ont été instaurées au niveau des ENAs, notamment la multiplication par deux du nombre de candidats à passer le concours. Une mesure qui vise à permettre au plus grand nombre possible de bacheliers de réussir ce concours et d'accéder aux ENAs. S’y ajoute le maintien de l’augmentation de la capacité d’accueil des ENAs, et ce, pour la deuxième année consécutive, en vue de renforcer l’offre publique d’enseignement en architecture. L'annonce des résultats finaux propres à chaque école (liste principale et listes d’attentes de chaque ENA) est prévue le 6 août, tandis que l'inscription des admis à la liste principale de chaque ENA elle sera effectuée les 9 et 10 septembre, et ceux retenus aux listes d'attentes, les 14, 16, 20 et 22 septembre.