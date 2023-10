Coup d'envoi à Tétouan de la 1ère étape du 12ème Concours international de saut d'obstacles "Morocco Royal Tour"

07/10/2023

Le coup d'envoi de la 1ère étape de la 12ème édition du Concours international de saut d’obstacles "Morocco Royal Tour" a été donné, jeudi à la carrière "Hipica" à Tétouan, avec la participation d'éminents cavaliers d'une quinzaine de pays.



Organisée par la Fondation Morocco Royal Tour, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette édition, qui se tient du 5 au 22 octobre, connaitra le déroulement de 13 épreuves, dont 3 Grand Prix de niveau 4* qualificatifs pour la ligue arabe-nord africaine et à la Coupe du monde FEI Longines, dont la finale se disputera du 16 au 20 avril 2024 à Riyad, en Arabie Saoudite.



Ce circuit international de saut d’obstacles se déroulera en trois étapes: du 05 au 08 octobre à Tétouan, du 12 au 15 octobre à Rabat et du 19 au 22 octobre à El Jadida. Chaque halte offrira une expérience distincte, mêlant raffinement traditionnel et culturel, le tout dans un cadre sportif réunissant plus d’une quinzaine de nations.



Les étapes de Tétouan et Rabat seront également cruciales pour les cavaliers visant une qualification aux Jeux Olympiques de Paris en 2024.

En complément, un circuit 1* sera spécialement conçu pour les amateurs, avec cette année un Grand Prix 1* à une hauteur de 1m40 lors de chaque étape.



Le Morocco Royal Tour est aujourd’hui le point de convergence de grands noms du sport équestre international, à l’instar du cavalier belge Jerôme Guery, vice-champion olympique ou encore du n°5 mondial, Simon Delestre, venant de France.

Ces grands sportifs reviennent chaque année puisque ce circuit équestre fait parler de lui par son hospitalité, sa convivialité, ainsi que sa compétitivité.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur général de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), Badr Fakir, a souligné que cette édition se déroulera en trois étapes dans les villes de Tétouan, Rabat et El Jadida, notant que le programme de cet événement comprend plusieurs épreuves qualificatives pour la Coupe du monde, tandis que Rabat abritera le circuit mondial des Coupes des Nations avec la participation de 7 pays, en plus du Maroc.



Cette compétition internationale, a-t-il enchainé, constitue une opportunité pour les cavaliers marocains d'interagir avec leurs homologues étrangers, notamment les champions du monde participant aux différentes étapes de ce Concours, relevant que les épreuves programmées permettront aux participants marocains de s'illustrer au niveau international et de tenter d’assurer leur qualification pour les Jeux Olympiques, auxquels le Maroc participe de manière permanente depuis 2012, et dont la phase de qualification s'achèvera vers la fin de cette année.



M. Fakir a fait savoir que cette édition connait la participation de 120 chevaux et 80 cavaliers marocains et étrangers, soulignant que cette compétition permettra aux participants marocains de mettre en exergue leur potentiel et leur expérience et de réitérer l'exploit réalisé lors de la précédente édition, laquelle a été marquée par l'exceptionnelle performance des cavaliers marocains qui ont décroché les trois Grand Prix.



Evénement incontournable du calendrier équestre international, le Morocco Royal Tour s'annonce cette année sous les meilleurs auspices. Au programme: Trois week-ends de compétitions internationales dans trois villes différentes, avec des athlètes de haut niveau et une énergie palpable.

Divers

​Botola Pro D1



Le MAT s’est imposé à domicile face au FUS par 2 buts à 1, jeudi au stade Saniat Rmel, en match comptant pour la 5è journée de la Botola Pro D1 de football.

Les buts des locaux ont été marqués par Yassine Lamine (5e ) et Ayoub Ouadrassi (43e ), avant que Ayoub Nanah ne réduise l’écart pour le FUS Rabat à la 82e minute en transformant un penalty.

Grâce à cette victoire, le MAT grimpe à la 3e place du classement avec 10 unités, tandis que le FUS Rabat stagne à la 7 e place (8 pts).



Programme

6ème journée

Samedi

16h00 : UTS-ASFAR

18h15 : MCO-MAS

20h30 : IRT-WAC

Dimanche

16h00 : JSS-FUS

18h15 : RSB-CAYB

18h15 : RCAZ-OCS

20h30 : Raja-MAT

A noter que le match SCCM-HUSA devait avoir lieu vendredi.



Championnat D2

Le championnat D2 de cfootball se poursuivra ce week-end pour le compte de la 5ème journée selon le programme qui suit :

Samedi

16h00 : OD-WAF

16h00 : RAC-ASS

19h00 : KACM-RBM

19h00 : RCOZ-DHJ

Dimanche

16h00 : JSM-OCK

16h00 : CODM-CJBG

16h00 : SM-I.Marrakech

18h00 : CAK-USMO