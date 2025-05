Coup d'envoi à Tanger du Sun Trip Maroc 2025 : Un raid de vélos solaires vers Laâyoune

01/05/2025

Le départ de la première édition du Sun Trip Maroc a été donné, mardi à Tanger, en présence de représentants institutionnels et de partenaires internationaux, marquant le lancement d’un périple de plusieurs milliers de kilomètres à travers le Royaume, à bord de vélos propulsés par l’énergie solaire.



Organisé sous le signe de l’amitié franco-marocaine et de la promotion des énergies renouvelables, cet événement rassemble quinze participants originaires de six pays, dont le Maroc, engagés dans une aventure humaine et technologique reliant Tanger à Laâyoune.



Le Sun Trip Maroc se décline en deux parcours distincts, un itinéraire sportif de 2.800 km, réservé aux aventuriers aguerris, et un trajet découverte de 1.800 km, ouvert aux passionnés de mobilité durable. Les cyclistes traverseront plusieurs villes marocaines dont Kénitra, Khénifra, Tinghir, Taroudant, Tan-Tan, avant d’atteindre Laâyoune.



Dans une déclaration à la MAP, le fondateur du Sun Trip, Florian Bailly, a souligné le rôle de cet événement dans la promotion des mobilités durables, notant que "Tanger, porte du Maroc et de l’Afrique, s’est imposée comme point de départ naturel de cette aventure".



"L’objectif est de relier le nord du Royaume à ses provinces du sud, tout en valorisant l’usage de l’énergie solaire dans le domaine de la mobilité", a-t-il fait savoir, ajoutant que "l’esprit de ce projet s’inspire des grandes expéditions comme le Paris-Dakar, avec une touche écologique inédite".



Pour sa part, Youssef El Haouass, président de l’association Wamda pour la créativité et l’innovation, partenaire du Sun Trip Maroc, a mis en avant l’importance de cette première édition au Maroc, marquée par une organisation inclusive, faisant savoir dans ce sens que le pays est représenté par Hind Houmam, ingénieure en énergétique.



Mme Houmam a, quant à elle, exprimé sa fierté de participer à cet événement, affirmant qu’il s’agit "d’une opportunité unique de représenter le Maroc à travers une initiative porteuse de valeurs durables, tout en parcourant 1.800 kilomètres jusqu’aux provinces du Sud".



Cette édition 2025, organisée en partenariat avec la wilaya de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, la région française d’Auvergne-Rhône-Alpes et la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, marque également le lancement d’un projet appelé à se pérenniser au printemps de chaque année.



A cet égard, une deuxième édition est envisagée pour 2026, avec un itinéraire centré sur les provinces du Sud, notamment une boucle de 2.000 km reliant Agadir à Dakhla, en passant par les zones montagneuses du sud de l’Atlas, le désert et le littoral saharien.