Coup d’ envoi à Safi du Salon régional de l'artisanat

15/08/2022

Le Salon régional de l'artisanat s'est ouvert, vendredi à Safi, sous le thème "L’achat des produits d’artisanat, un soutien et un encouragement à l'artisan", avec la participation de 102 exposants représentant les différentes provinces de la région. Organisé jusqu'au 22 août par la Chambre d'artisanat de la région Marrakech-Safi en partenariat avec l'OCP, le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, la Maison de l'artisan et la commune de Safi, cet événement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la Chambre pour la promotion et la commercialisation des produits artisanaux au titre de l'année 2022. Le Salon, qui s’étend sur une superficie de 1.300 m2, permet aux coopératives artisanales, aux artisans et aux auto-entrepreneurs d’exposer leurs produits dans différents secteurs (argile, pierre, textile, bois, métaux, produits en cuir, cosmétiques, boulangerie, confiserie, produits végétaux…). Il contribue également aux efforts visant à surmonter les effets négatifs de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), développer l'artisanat en tant que levier de développement local et consolider l’attractivité économique et touristique de la ville de Safi. "Le Salon, un rendez-vous annuel depuis 25 ans, vise à contribuer au renouveau des produits d’artisanat et à donner l'opportunité aux artisans de rencontrer leurs clients et de commercialiser leurs produits", a souligné le président de la Chambre d'artisanat de la région MarrakechSafi, Hassan Chamis, dans une allocution prononcée à cette occasion. M. Chamis a saisi cette occasion pour appeler les artisans à redoubler d'efforts pour s'adapter aux nouveaux modes de commercialisation offerts par les nouvelles technologies, notamment l’e-marketing, qui ont prouvé leur efficacité tout au long de la période de la pandémie, exprimant l’engagement de la Chambre à accompagner les artisans dans ce domaine. Rappelant le projet de généralisation de la protection sociale, lancé par SM le Roi Mohammed VI, M. Chamis a appelé les artisans à adhérer à ce projet avant-gardiste au Maghreb, en Afrique et dans le monde arabe. Pour sa part, la présidente de la coopérative "Chaqraa Al-Moheet pour la couture et la broderie", Mme Rkia Lechqar, a relevé dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée d'information en continu de la MAP, que le Salon régional de l'artisanat de Safi offre l’opportunité de rencontrer les artisans et les professionnels du secteur issus de plusieurs villes du Royaume pour échanger les expériences et le savoir-faire . Mme Lechqar a, par ailleurs, noté que la pandémie a lourdement touché les artisans au cours des deux dernières années, ajoutant que le Salon leur permet de rencontrer de nouveaux clients, d'autant plus qu'il coïncide avec les vacances d'été, qui connaissant une forte demande pour les produits d’artisanat. Au menu de ce salon, qui se tient à la place Moulay Youssef à Safi, figure l'organisation d'une série d’ateliers abordant plusieurs thématiques, notamment "le registre national de l'artisanat", "l’assurance maladie obligatoire", "l’éducation financière", "l’e-commerce" et "les techniques d’exposition".