Coup d'envoi à Rabat de la 3ème édition du Festival des tentes culturelles hassani

27/11/2024

La 3ème édition du Festival des tentes culturelles Hassani s’est ouverte, lundi soir à Rabat, à l'initiative du Forum national du patrimoine hassani, sous le thème "Le nouveau modèle de développement au service de la culture hassanie et de sa profondeur africaine".



Organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra, cette édition s’inscrit dans le cadre des festivités marquant l’anniversaire de la Marche Verte, et des initiatives visant à promouvoir la culture et le patrimoine hassanis, en leur accordant la place et l'attention qu’ils méritent en tant qu'affluent essentiel de l’identité marocaine unifiée.



Cette édition a comme invité d'honneur le Mali, eu égard aux liens historiques profonds du Maroc et son prolongement africain, aux relations historiques solides liant les peuples marocain et malien, ainsi qu'en célébration des similitudes culturelles et civilisationnelles unissant les deux pays frères.



Intervenant à cette occasion, la présidente du Forum national du patrimoine hassani et directrice du festival, Khadija Laabid, a indiqué que cette manifestation est l'occasion de faire connaître la culture hassanie marocaine à l’échelle nationale et continentale et de promouvoir sa richesse en tant qu'affluent essentiel de l’identité marocaine unifiée.



La culture hassanie constitue une pièce authentique de l’identité nationale marocaine et occupe une place centrale dans le nouveau modèle de développement des Provinces du Sud, lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-elle dit, ajoutant que ce modèle reflète une vision globale qui intègre le développement économique et social tout en préservant le riche patrimoine culturel propre aux régions du Sahara marocain.



Et de relever à cet égard que le choix du thème de cette édition traduit l'intérêt particulier accordé par le nouveau modèle de développement à la promotion de la culture hassanie, à travers des programmes destinés à soutenir la création artistique, protéger le patrimoine et encourager les industries culturelles.



La cérémonie d'ouverture du festival, qui a connu la présence de personnalités politiques, culturelles et diplomatiques, a été marquée par un hommage spécial à la personnalité de cette édition, Mohamed Cheikh Biadillah, ancien ministre et ancien président de la Chambre des conseillers, "en reconnaissance de son parcours et de sa contribution à la défense de l'unité territoriale du Royaume".

L'événement a également été ponctué par des performances artistiques, poétiques et musicales présentées par des artistes et poètes du Maroc et du Mali.



Le programme de cette édition prévoit des expositions sur l’histoire et le patrimoine hassani marocain, ainsi que des tentes mettant en lumière les modes de vie dans les régions du Sud du Royaume, y compris la culture culinaire et vestimentaire, les bijoux, les jeux, l’artisanat, la poésie et les écoles coraniques traditionnelles.



En outre, les invités et visiteurs du festival ont rendez-vous avec des soirées poétiques et artistiques célébrant le métissage musical entre le Sahara marocain et son prolongement africain, ainsi que des projections de films documentaires et des conférences intellectuelles et culturelles.

Bouillon de culture

Arts plastiques



La 5ème édition du Festival international des arts plastiques d'Aïn Asserdoune, aura lieu du 07 au 14 décembre prochain à Béni Mellal, sous le thème " La symbolique de l'eau dans l’art plastique et son rôle dans la rationalisation et la sauvegarde de cette denrée".

Initiée par l'Association Manbaa des arts plastiques, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette 5ème édition sera rehaussée par la participation de nombreux artistes plasticiens, représentant outre le Maroc, la Tunisie, les Emirats Arabes Unies, l’Ukraine, l'Arabie saoudite, la Palestine, la Jordanie, le Sultanat d’Oman et l’Irak.

A travers cette exposition collective qui donne à voir une belle combinaison de créations artistiques reflétant différents styles et écoles artistiques, les organisateurs entendent plonger les visiteurs dans l’univers personnel de chaque artiste.

Le thème de ce rendez-vous artistique est axé sur la thématique de l’eau et l’impératif de la sauvegarde de cette ressource vitale. A travers cette thématique, l'Association Manbaa des arts plastiques entend participer aux efforts de lutte contre le gaspillage de l’eau en encourageant sa sauvegarde et une meilleure utilisation.

Au menu de cette manifestation culturelle qui ambitionne de revitaliser la scène culturelle de la région de Béni Mellal-Khénifra et de renforcer la présence du produit artistique local, figurent une série de conférences axées sur la sensibilisation à la bonne utilisation de l'eau par l’art avec à la clé la signature de conventions de partenariat.

Un vibrant hommage sera rendu à nombre d’artistes qui se sont illustrés par les coups de leurs pinceaux. Aussi, un atelier de peinture est prévu à l’endroit des enfants, une manière d’encourager les générations montantes en leur permettant d’exposer leurs œuvres et de stimuler leur créativité.